Ученые Кембриджа выяснили, как и почему просмотр телевизора разрушает сердце

через 13 лет они столкнулись с данными заболеваниями.

Оказывается, у людей, которые проводят перед телевизором большое количество времени, существует высокий риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Более 300 тысяч человек в возрасте от 40 до 69 лет приняли участие в ходе нового эксперимента, в ходе которого ученые проанализировали здоровье сердца и генетическую предрасположенность к болезням сердца у добровольцев.

Таким образом, результаты показали, что на момент проведения исследовательской работы у участников не была выявлена ишемическая болезнь сердца, и они не сталкивались с инсультом. Однако у тех, кто тратил много времени на просмотр телевизионных программ, эти проблемы возникли уже через 13 лет.