В World of Tanks запретят играть в состоянии алкогольного опьянения

Разработчики онлайн-игры «World of Tanks» обновили условия пользовательского соглашения. С 1 июня 2022 года игрокам запрещается участвовать в танковых баталиях, если они находятся в состоянии алкогольного опьянения.

«К сожалению, некоторые люди после употребления даже небольшого количества алкоголя начинают вести себя неадекватно. Мы провели исследование и выяснили, что каждый второй, кто использовал ненормативную лексику при общении в текстовом или голосовом чатах, был нетрезвым. Я не говорю о том, что пьяный человек не может нормально играть и принимать осмысленные решения о продаже или покупке игровой техники», – заявил технический директор компании Wargaming Павел Голубев.

Онлайн-освидетельствование на состояние алкогольного опьянения будут проходить не все игроки – специально разработанная нейросеть будет в режиме реального времени анализировать поведение «танкистов». В случае возникновения подозрений, что конкурентный игрок находится в нетрезвом состоянии, он будет временно заблокирован и ему будет предложено пройти тест. Как отмечают в компании, тестирование не займёт более 5 минут, а его эффективность превышает 90%.

Если в ходе освидетельствования будет установлено, что игрок употреблял алкоголь, то он будет заблокирован на месяц, а в случае повторного нарушения – на год.

—