В Украине образовался дефицит гречки, утверждают в России
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Острый дефицит гречки наблюдается на Украине, так как крупу перестали привозить из РФ из-за разрыва торговых отношений, говорится в сюжете телеканала «1+1».
Как отмечается, Украина ранее получала 50% гречки из России, остальное выращивала самостоятельно.
«Сегодня РФ фактически закрыта для поставок гречки – мы начали ощущать большой дефицит на нашем рынке как посевного материала, так и обычной гречки. И это приведет к резкому подорожанию», – передает РИА «Новости» со ссылкой на директора «Международной ассоциации гречки» Сергея Громового.
При этом он отметил, что украинские фермеры все чаще отказываются засевать поля гречкой, выбирая более рентабельные культуры. В стране прогнозируют рост минимальной стоимости килограмма гречки до 90 гривен (3,04 доллара). Сейчас в украинских супермаркетах не купить гречку дешевле 70 гривен (2,37 доллара) за килограмм.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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