В Украине образовался дефицит гречки, утверждают в России

Острый дефицит гречки наблюдается на Украине, так как крупу перестали привозить из РФ из-за разрыва торговых отношений, говорится в сюжете телеканала «1+1».

Как отмечается, Украина ранее получала 50% гречки из России, остальное выращивала самостоятельно.

«Сегодня РФ фактически закрыта для поставок гречки – мы начали ощущать большой дефицит на нашем рынке как посевного материала, так и обычной гречки. И это приведет к резкому подорожанию», – передает РИА «Новости» со ссылкой на директора «Международной ассоциации гречки» Сергея Громового.

При этом он отметил, что украинские фермеры все чаще отказываются засевать поля гречкой, выбирая более рентабельные культуры. В стране прогнозируют рост минимальной стоимости килограмма гречки до 90 гривен (3,04 доллара). Сейчас в украинских супермаркетах не купить гречку дешевле 70 гривен (2,37 доллара) за килограмм.

—