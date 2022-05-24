Солдат ВСУ отправили в СИЗО за обращение к Зеленскому

Украинские военные из 115-й бригады, которые записали обращение к Владимиру Зеленскому с заявлением об отказе выполнять боевое задание в Северодонецке, отправлены в СИЗО.

«Мы, взвод 115-й бригады третьего батальона, который сейчас базируется в Северодонецке, обращаемся к вам. Мы отказываемся выполнять боевое задание в связи с тем, что у нас нет надлежащей защиты сзади, а именно: тяжелой техники, которая прикрывала бы нас, а также необходимого руководства», – передает РИА «Новости» обращение украинских бойцов.

По словам военнослужащих, их отправляют на верную смерть. А от руководства нет никакого уважения к людям. Они также выразили желание иметь надежный тыл и надлежащее командование.

Ранее Верховная рада Украины решила не рассматривать законопроект, предполагающий разрешать офицерам убивать солдат за дезертирство, его отзовут, сообщил депутат от партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Александр Бакумов.

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