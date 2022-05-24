 

В ДНР заявили о планах блокировать Авдеевку

24.05.2022, 15:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Силы Донецкой народной республики (ДНР) не будут входить в Авдеевку, город будет блокирован, сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире Первого канала.

«В Авдеевку мы не заходили и не планируем заходить. <…> После того как город будет полностью блокирован – после этого будем разбираться», – передает его слова ТАСС.

Басурин пояснил, что одна из проблем с Авдеевкой заключается в том, что украинские военные с территории коксохимического завода ведут обстрелы по Донецку и Ясиноватой «в надежде, что [силы ДНР] ответным огнем будут уничтожать их артиллерийские расчеты, и при этом будет страдать коксохим».

Ранее Басурин заявил, что подразделения ДНР ведут тяжелые бои против ВСУ в районе Авдеевки, а также Горловки, Марьинки и Новомарьинки.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.10.20 / Пользователи назвали недостатки iPhone 12

14.10.20 / “Трудно поддается логике”. Украинский посол прокомментировал ноту Беларуси из-за указа Зеленского о привлечении белорусских IT-специалистов

17.03.22 / Специалисты назвали симптом заболеваний сердца, который большинство игнорирует

27.08.21 / «Ночной охотник» решили вооружить новейшей неуправляемой ракетой

15.11.20 / В мире: Как провалились попытки заманить жителей Белоруссии в Латвию

05.12.21 / Путин не перенесет, если станет “вторым Лукашенко” – Климкин

25.09.20 / В РФ создали способный обнаружить любые вирусы в воздухе прибор

24.07.20 / Мел Гибсон переболел коронавирусом

09.05.21 / Шендерович заявил о существовании «ущербных наций»

01.02.21 / Министр здравоохранения ФРГ не видит препятствий для закупки «Спутника V»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика