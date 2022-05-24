В ДНР заявили о планах блокировать Авдеевку

Силы Донецкой народной республики (ДНР) не будут входить в Авдеевку, город будет блокирован, сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире Первого канала.

«В Авдеевку мы не заходили и не планируем заходить. <…> После того как город будет полностью блокирован – после этого будем разбираться», – передает его слова ТАСС.

Басурин пояснил, что одна из проблем с Авдеевкой заключается в том, что украинские военные с территории коксохимического завода ведут обстрелы по Донецку и Ясиноватой «в надежде, что [силы ДНР] ответным огнем будут уничтожать их артиллерийские расчеты, и при этом будет страдать коксохим».

Ранее Басурин заявил, что подразделения ДНР ведут тяжелые бои против ВСУ в районе Авдеевки, а также Горловки, Марьинки и Новомарьинки.

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