Помощь не для всех – немецкое правительство обделило пенсионеров льготами на электричество

Правительство Германии одобрило ряд мер, направленных на помощь населению в условиях растущей инфляции и увеличения цен на продукты, отопление и энергию, пишет телеканал Das Erste. Однако довольны не все: так, немецкие пенсионеры не находят слов от разочарования и возмущения, потому что запланированные льготы их не коснутся.

При такой чудесной погоде пляжи на Балтийском море уже так забиты, что вряд ли можно найти место для сумки-холодильника. С июня, когда билет за 9 евро будет действовать не только на рейсовых автобусах, но и в региональных электричках, последняя песчинка может исчезнуть под пляжным полотенцем. Билет — это часть пакета правительственных мер по снижению финансового бремени, к которому также относится скидка на заправках и единовременная льгота на электричество. Но хотя на этой неделе проект одобрил и бундесрат, дискуссии по поводу того, что ещё необходимо улучшить, продолжаются. Репортаж Кристин Йоахим.

В правительственном квартале Берлина царит расслабленная атмосфера выходных. Однако пакет мер по снижению финансового бремени, который политики приняли здесь на этой неделе, — он продолжает обсуждаться. Единовременная льгота на электричество, фиксированная цена за которое составит 300 евро, скидка на бензин и билет за 9 евро — некоторые из этих мер вызывают недовольство. Например, в отдалённом Букстехуде. Здесь те, кому приходится ездить на работу в соседний город, опасаются утренней толкучки и толпы по выходным в поездах.

КЛАУДИА БРЕССЛЕР, жительница Букстехуде: Это ни к чему не приведёт. Это будет катастрофа, если говорить откровенно. И я думаю, что эти три месяца мне действительно придётся ездить на машине.

Недовольны также многие пенсионеры, потому что планируемый льготный платёж в 300 евро должен обойти их стороной, точно так же, как и студентов. Но ведь продукты питания, газ и электричество дорожают и для них.

ДОРОТЕЯ МЮЛЛЕР, пенсионерка: Это пренебрежение и игнорирование, и я нахожу это… Вообще-то, у меня просто нет слов. Не может быть такого, чтобы часть населения была просто сброшена со счетов.

Не лучший вердикт для федерального правительства, возглавляемого социальными демократами. Премьер-министр Нижней Саксонии от СДПГ выдвигается на выборы в земельном парламенте осенью. Поэтому он призывает соратников в правительстве как можно скорее доработать проект.

ШТЕФАН ВАЙЛЬ, премьер-министр Нижней Саксонии: Есть некоторые группы, в отношении которых нужно ещё раз хорошо подумать. Это, например, пенсионеры, которые сейчас не получат льготу по электричеству. Это студенты, у которых нет иного источника дохода.

В ХДС тоже говорят о том, что ввиду растущей инфляции и повышения цен на электричество должно быть больше послаблений для людей, у которых нет больших денег.

КРИСТИАН ХААЗЕ, представитель ХДС/ХСС: Мы сейчас думаем об увеличении пособия на отопление вдвое и об удвоении суммы пособия на детей, а также о повышении доли дохода, не облагаемой налогом, для лиц, воспитывающих ребёнка в одиночку.

Министр по социальным вопросам сегодня также признал, что хочет ещё раз пересмотреть урегулирование, особенно если цены останутся высокими надолго.

ХУБЕРТУС ХАЙЛЬ, министр труда и социальных вопросов: Я вынесу предложения по этому поводу, в том числе для получателей базового материального обеспечения, которых этим летом впервые коснутся меры по смягчению трудностей, но которым в целом необходимо больше поддержки на продолжительной основе.

Более конкретно он сегодня не высказался. Ни слова по поводу льгот на электричество для пенсионеров. Во всяком случае, станцевать танго в правительственном квартале можно бесплатно.

Дата выхода в эфир 22 мая 2022 года.