Опубликованы первые снимки смартфона Honor 70

Представители бренда Honor опубликовали фотографии, которые сделаны на новый смартфон Honor 70.

В компании уточнили, что официальная презентация данного гаджета состоится 30 мая. Кроме того, эксперты констатировали, что снимки получились достаточно качественными, несмотря на то, что условия весьма сложные из-за яркого света. На данный момент примеров работы камеры в ночное время не предложено.

Напомним, смартфон Honor 70 оснащается восьмиядерным процессором Snapdragon 7 Gen 1 в начальном исполнении. Вместе с тем среди преимуществ нового смартфона указали поддержку быстрой зарядки на 100 Вт. Остальные параметры и характеристики смартфона будут озвучены уже в ближайшее время.