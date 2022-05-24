 

Опубликованы первые снимки смартфона Honor 70

24.05.2022, 14:27, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Представители бренда Honor опубликовали фотографии, которые сделаны на новый смартфон Honor 70.

В компании уточнили, что официальная презентация данного гаджета состоится 30 мая. Кроме того, эксперты констатировали, что снимки получились достаточно качественными, несмотря на то, что условия весьма сложные из-за яркого света. На данный момент примеров работы камеры в ночное время не предложено.

Напомним, смартфон Honor 70 оснащается восьмиядерным процессором Snapdragon 7 Gen 1 в начальном исполнении. Вместе с тем среди преимуществ нового смартфона указали поддержку быстрой зарядки на 100 Вт. Остальные параметры и характеристики смартфона будут озвучены уже в ближайшее время.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.09.20 / Загадочный индейский каменный круг Бигхорн

29.03.22 / Как дышать в аквариуме

21.06.21 / Как успокоить грудного малыша меньше чем за минуту: лайфхак для молодых мам

17.03.22 / Мнение: Белые каски. Начало

29.03.22 / “Не надо было покупать первак у той бабки” – Абрамович рассказал, как отравился белорусским самогоном

14.03.22 / Мнение: Россия мочит зарубежных наемников на Украине оптом. США ничего не могут сделать!

04.03.22 / Что делать сейчас?

13.02.22 / Зеленый чай снижает риск развития гипертонии на 65%

08.01.22 / Куклы-духи: странная тенденция обращаться с ними как с младенцами, и причина, почему нужно их задабривать

16.04.22 / Fox News – пытаясь вернуть свободу слова в Twitter, Маск рискует всем

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика