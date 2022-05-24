Мнение: Что случилось с Rutube?

Какая муха укусила администраторов Rutube? На прошлой неделе задал вопрос «Есть ли на Rutube цензура?», а уже в понедельник второй выпуск ВИДЕОгазеты прошел модерацию буквально за полчаса и стал доступен не только YouTube, но и на Rutube.

И не только. Первый выпуск Видеогазеты «Обыкновенный садизм» тоже стал доступен.

Неужели исправились? Или на дежурстве у Rutube в эти дни был администратор-шалопай, который не всматривался в содержание?

Так или иначе, не обольщаюсь. Основным каналом ВИДЕОгазеты будет YouTube . А на Rutube буду делать резервные копии.Мало ли что может произойти с YouTube в нашей чересчур непредсказуемой стране.

В общем, как говорят маститые ютуберы, ставьте лайки, подписывайтесь на канал – будет интересно.

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