 

Мнение: О разводе Лаврова

24.05.2022, 14:20, Разное
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Это, конечно, просто ужасно. Понятно, что прожитые годы никому не красят внешность, а многим ещё портят характер. Но вот чтобы настолько — это ещё надо суметь

18 лет, всего лишь 18 лет прошло! Или — целых 18? Но результат и налицо, и на лице.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров… оформил развод.

России с Европой. Или даже со всем западным миром.

#Россия «серьёзно подумает», прежде чем возобновить отношения со странами Запада, даже если они сами предложат это сделать. Об этом грозно заявил Сергей Лавров во время выступления в рамках проекта гимназии имени Примакова «Сто вопросов лидеру».

«Это зависит целиком от западных стран. Когда они переживут свою «остервенелость» и решат, что есть Россия, она никуда не делась…, если они захотят что-то предложить в плане возобновления отношений, то серьёзно подумаем: нужно ли нам это будет или не очень», — сказал глава российской дипломатии.

Грустно и жалко было слушать эти его слова. Хотя бы потому, что Запад в плане возобновления отношений ничего сейчас России не предлагает. Напротив, стремится прочь от неё, как от прокажённой. Рвёт связи, даже если этот разрыв обходится ему дорого и болезненно. Самоизолируется любой ценой. А Сергей Лавров грозится «серьёзно подумать» над тем, что сейчас не только не на столе, но даже и не в проекте.

Так брошенный муж кричит вослед уходящей от него супруге. Мол, «ты, с***ка, ещё пожалеешь! Ты сдохнешь без меня! Ты, падла, ещё на коленях приползёшь и умолять будешь! А я подумаю, прощать ли такую…».

А та — просто уходит, не оборачиваясь, от вконец опостылевшего бывшего. Намучившись с ним вдоволь, хлебнув по горло его неадеквата, она рвёт с ним все свзи, сколько бы ни пришлось за этот разрыв заплатить во всех смыслах. И пофиг ей на его угрозы. Даже если будет голодать, даже если будет замерзать, даже если станет пропадать — назад уже не вернётся. Ни за что. Всё! Кончено! Нет больше в её жизни места для этого мужчины — ни капельки, ни граммулечки.

А потому совсем не грозно, а нелепо, глупо и жалко выглядит такой мужчина… даже в своих собственных глазах.

Нелепо и жалко выглядит со своими «угрозами» и Сергей Лавров. Что видно, в общем-то, всем. Ну и авторитета России такое не прибавляет.

А ведь когда-то нынешний министр выглядел в замшелом болоте российской дипломатии как глоток свежего воздуха — либералом, интеллектуалом и даже частично неформалом плюс немножко бунтарём. Но те времена давно прошли. Долгие 18 лет пребывания в министерском кресле с их неизбежным раболепием и заискиванием перед верховным властителем, тоже бессменным, своё дело сделали. Теперь… Ну что тут скажешь, кроме фирменного «Д., б.!», что?

Только банальность, что каждому нужно уходить вовремя?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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