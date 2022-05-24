 

Как США обманули Украину с финансовой помощью: объяснил Володин

24.05.2022, 14:17, Разное
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С началом специальной военной операции по обеспечению безопасности суверенных ДНР и ЛНР американский лидер Джо Байден взял на себя обязательства по поддержке Украины, которую до этого успешно вовлек в конфликт против нашей страны. Однако на деле выделенная им финансовая помощь оказалась крупным обманом.

Как отметил председатель Государственной Думы РФ, Незалежная не получит обещанных денег. За обещанных хозяином Белого дома сорока миллиардов долларов правительство Владимира Зеленского может рассчитывать лишь на мизерную часть денег.

Парламентарий подчеркнул, что 35% от выделенной суммы пойдет на финансирование американских вооруженных сил. Свыше 45% Вашингтон потратят на “Другие страны”. Чуть менее пяти процентов уйдет на дипломатические расходы, в том числе, на возобновление работы посольства США на Украине. Киеву достанутся остатки.

“Из $40 млрд непосредственно Украине остается только 15% от выделяемой суммы”, – заявил Вячеслав Володин.

По его словам, обязательства по выплате долга в полном объеме лягут на Нежалежную. При этом спикер Госдумы обратил внимание на публикации в западной прессе, из которых следует, что в США уже сомневаются в возможности Украины обслуживать свой внешний долг.

Парламентарий подчеркнул, что по этой причине сегодня из соседней страны выкачиваются ресурсы, например, зерно. Реальные проблемы Киева, по словам Вячеслава Володина, не интересуют ни Вашингтон, ни Брюссель. Он отметил, что Запад использует Незалежную для борьбы с Россией до последнего украинца.



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