Жители сибирской деревни провели митинг против прокладки первой асфальтовой дороги

В деревне Рюмкино Красноярского края около местного почтового отделения прошёл митинг против прокладки первой асфальтовой дороги в населённом пункте.

По мнению жителей деревни, деньги следует сохранить для реализации внешнеполитических проектов России, в то время как россияне «могут и потерпеть».

Активистами было составлено коллективное обращение к Президенту России Владимиру Путину.

– Мы, жители деревни Рюмкино Красноярского края, требуем незамедлительно отменить запланированный монтаж асфальтового полотна до Артёмовска, ближайшего крупного населённого пункта. Мы считаем, что в сложившейся геополитической обстановке разумнее будет потратить деньги за пределами нашего региона и страны в целом – там дела поважнее делаются. Мы десятки лет живём без всякого асфальта и проживём ещё столько же, – говорится в письме.

Также сельчане выразили уверенность: помочь стране в столь нелёгкий период можно только, отказавшись от излишеств и сплотившись вокруг лидера.

– Агрессивная риторика НАТО и незаконные санкции стран Запада преследуют цель раздробить народ, рассорить его с Президентом. Злобные разжигатели войны за океаном провоцируют нас, считают, что мы взбунтуемся из-за тех или иных жизненных мелочей… Но мы – сильные духом люди, и на первое место всегда ставим Бога и Президента, а только потом идут бытовые нюансы, – подчёркивается в обращении.

По окончании митинга жители Рюмкино торжественно опустили составленное обращение в почтовый ящик. Планируется, что уже в июне почтальон отвезёт его в райцентр, если к тому времени закончится весенняя распутица и дороги достаточно подсохнут.

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