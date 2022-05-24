Мнение: Светлодарск освобожден

Хорошие новости с утра.Город Светлодарск освобожден. Как и Мироновское, Светлодарск освобождался ЧВК "Вагнер".

Под угрозой окружения (после потери Троицкого и Мироновского) противник был вынужден бросить позиции в районе Светлодарска отходить в направлении Артемовска. Вчера была предпринята неудачная попытка подрыва дамбы Углегорской ТЭС.

Таким образом сегодня ушла в прошлое Светлодарская Дуга, существовавшая более 7 лет и которую не смогли срезать в ходе битвы за Дебальцево в 2015-м году. Тогда существовали планы большого котла, который предполагал большой котел в направлении на Артемовск. В итоге получился только малый котел после прорыва через Углегорск и замыкания кольца у Логвиново (и то, часть группировки ВСУ смогла огородами удрать). Спустя 7 лет, светлодарский укрепрайон как-то буднично перешел под контроль наших войск без больших боев.

Снятие украинского флага в Светлодарске



ЧВКшники в Светлодарске.

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