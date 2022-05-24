Страх, который я победила – Личное мнение

Я мало делюсь личным, но сегодня, пожалуй, расскажу кое-что о себе.



Фото: istockphoto.com

Самое личное у любого человека — это не то, с кем он живёт, что делает по вечерам, и кого любит.

Самое личное у любого человека — это его страхи.

Страхи не дают нам жить полноценной жизнью. Они не просто мешают добиваться целей, но и хотя бы их перед собой ставить.

Хотя бы ставить. Только вдумайтесь!

Именно страхи — главная причина того, что подавляющее большинство живёт довольно скромненько и серенько, выбрав для себя жизнь мелкоплавающих обывателей.

Возьмём меня, например.

Много лет назад, когда я уже знала, что могу хорошо писать, я не увольнялась из офиса только лишь по причине страха.

Нет, не перед завтрашним днём. Повторю: я знала, что у меня есть и талант, и трудолюбие, которое поможет мне его реализовать.

Мой страх выглядел — чур не ржать! — так: «А как же бухгалтерия?» Да, вот такой иррациональный страх, который несколько лет мешал мне заняться вплотную делом своей жизни: писать.

Будучи крайне законопослушным человеком, я бы не смогла получать деньги за свою писанину налом и не платить с них налоги. Это — совершенно не моё.

Но как считать налоги? Я же в этом ничегошеньки не понимаю! А бухгалтера где взять? В штат брать на зарплату, что ли? Так у меня весь штат — одна-единственная я. Я и бухгалтер, получается? Бред какой-то.

Примерно такие мысли и вопросы вгоняли меня в паралич воли. В результате, я — талантливый и работоспособный человек — продолжала ездить на трамвайчике работать «на дядю».

Потом всё-таки решилась: ушла в свободное плавание, открыла ИП, нашла бухгалтера. И поняла: боялась-то я небезосновательно.

С местечковой бухгалтершей у меня была настоящая свистоспляка.

«Ой, извините! Ошиблась!», «Ой, не успела!», «Ой, заболела!» — чего я только не наслушалась.



Фото: istockphoto.com

Прибавьте к этому бесконечному мозгоклюйству ещё и отчаянное сопротивление прогрессу, включающая просьбы привезти документы в офис, где совдеповские бухгалтерши чуть ли не на счётах считают, — и вы поймёте всю степень моего расстройства.

В какой-то момент меня всё это так достало, что я решила: «Хватит!»

С тётками-бухгалтершами из прошлого века, которым я плачу за работу, но которые ведут себя так, словно делают мне одолжение, я больше дел не имею. Пусть идут лесом. Туда же пусть идут студентки на аутсорсе «за копеечку».

Мне нужна чёткая, нормальная бухгалтерия, организованная по тем же правилам, что штатные отделы бухгалтерий в корпорациях.

И я такую бухгалтерию нашла: МАКО.Эксперт — первый в России и мире бухгалтерский аутсорс-конвейер.

Что значит?

Узкая квалификация каждого специалиста конвейера и жёсткое разделение труда, как в ресторане быстрого питания: любая задача делится на микроэтапы, и каждый сотрудник занимается только своим микроучастком, зная свою работу досконально.

Точно так же — слаженно, эффективно и бесперебойно — работает бухгалтерия в крупных корпорациях.

Теперь такой уровень качества и надёжности услуг бухгалтерии доступен для среднего и даже самого малого бизнеса.

Все рабочие процессы строго стандартизированы. Это сводит риск возникновения ошибок почти к нулю (точнее — к 0,2%).

МАКО.Эксперт обслуживает одновременно более 500 разных компаний. Берёт на себя весь головняк с бухгалтерией, налогами, кадрами и смежными IT-задачами.

В результате, собственник может заниматься только бизнесом, пребывая в полной уверенности, что все документы, отчёты, выплаты и налоги — в порядке.

Обратите внимание: МАКО.Эксперт ведёт бухгалтерию настолько чётко и профессионально, что умеет правильно отобразить сильные стороны бизнеса. С такой документацией банки охотнее выдают кредиты и гарантии.

В МАКО.Эксперт есть специалисты по всем вопросам бухгалтерии, налогов, зарплаты-кадров и по IT-задачам, связанным с бухучётом.

Вместо штатного бухгалтера-«универсала», который зачастую на деле хорош только в паре-тройке стандартных областей, или фрилансера (такого же «универсала», который, к тому же, может слиться в самый ответственный момент), ваш бизнес обслуживает целый штат высококвалифицированных экспертов.

Теперь такой высокий уровень доступен и девочкам, у которых есть свой небольшой бизнес: салончик красоты, магазинчик, фриланс.

Ценник за полноценное бухгалтерское сопровождение начинается от 2 000 рублей. Как вам? По-моему, просто фантастика.

В общем, с большим удовольствием и от всей души рекомендую!

А теперь расскажите мне о своей мечте и том страхе, который мешает вам приступить к её претворению в жизнь.

Если бы я поддалась своему своему, то вы бы сейчас не читали эти строки, а я бы по-прежнему переводила с английского на русский технические спецификации на оборудование. Дело, безусловно, важное и нужное, но мечты мои лежали и лежат в другой плоскости.

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