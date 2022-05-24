 

Песков об увольнении российского дипломата в ООН: Он против нас

24.05.2022, 13:51, Новости дня
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что уволившийся из-за спецоперации РФ на Украине российский дипломат в ООН Борис Бондарев сейчас, скорее, «против нас».

«Господин Бондарев больше не с нами, скорее, он против нас. У него позиция, с которой он осуждает действия российского руководства, а они поддерживаются практически всем населением нашей страны. Значит, этот господин выступил против общего консолидированного мнения нашей страны», – передает его слова ТАСС.

Напомним, советник Борис Бондарев уволился из постоянного представительства РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве в знак протеста против специальной военной операции РФ на Украине.

«За двадцать лет моей дипломатической карьеры я видел разные повороты нашей внешней политики, но никогда мне не было так стыдно за свою страну, как 24 февраля этого года», – цитирует заявление Бондарева «Коммерсант».  

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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