 

Шойгу заявил об угрозе создания Украиной ядерного оружия и средств доставки

24.05.2022, 13:51, Новости дня
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Возникла реальная угроза создания Украиной ядерного оружия и средств его доставки, сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

«Возникла реальная угроза создания Украиной ядерного оружия и средств его доставки», – передает РИА «Новости» слова Шойгу в ходе заседания Совета министров обороны стран ОДКБ.

По его словам, долгосрочные очаги напряженности формируются на границах ОДКБ, что требует непрерывно совершенствовать силы и средства Организации.

«По периметру границ ОДКБ формируются долгосрочные очаги напряженности. В этих условиях требуется четкая координация и непрерывное совершенствование входящих в систему коллективной безопасности сил и средств, механизмов принятия решений и реагирования на кризисные ситуации. Мы решительно настроены и далее развивать сотрудничество в рамках Организации по всем основным направлениям», – сказал министр.

Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что РФ распространила в СБ ООН свидетельства подготовки Киевом постановочных провокаций с использованием химического, биологического и тактического ядерного оружия, чтобы позже обвинить в этом Россию.  

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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