Глава МИД Турции озвучил требования к США

Турция направила США запрос на снятие наложенных на республику ограничений в сфере оборонной промышленности, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе визита в Палестину.

«Процесс (по приобретению у США самолетов – прим. ВЗГЛЯД) F-16 продолжается, Конгресс подает положительные сигналы. Мы запросили снятие оборонных ограничений со стороны США, и мы будем продолжать требовать это», – передает ТАСС со ссылкой на газету Hurriyet.

Также Турция хочет получить от Финляндии и Швеции письменные гарантии перед вступлением в НАТО.

«Швеция и Финляндия должны прекратить поддерживать террористов, мы хотим от них письменного соглашения по конкретным шагам. Швеция и Финляндия хотели направить к нам делегации, и наш президент принял это предложение, сказав, что нашим приоритетом является дипломатия», – сообщил политик.

Еще одним требованием Анкары к Стокгольму и Хельсинки стала отмена санкций на поставки продукции оборонной промышленности в республику.

По словам Чавушоглу, для обсуждения этой темы могут пройти переговоры генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга с представителями Турции, Швеции и Финляндии.

Напомним, Анкара подверглась резкой критике на Западе после того, как власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что «главной проблемой являются отношения Швеции и Финляндии с отдельными лицами и так называемыми организациями, находящимися под контролем террористических организаций РПК (Рабочая партия Курдистана) и СНС («Силы народной самообороны» в Сирии)».

Кроме того, по словам источников, в обмен на свое согласие Эрдоган требует от США отменить санкции, наложенные на Турцию после покупки российских ЗРК С-400.

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