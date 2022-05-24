В Госдуме отменили ряд антиковидных ограничений

В период пандемии коронавируса российские власти предпринимали активные шаги для защиты населения от заболевания. Грамотные решения политиков в совокупности с ответственным подходом граждан помогли в значительной степени снизить опасность.

Конечно, угроза заболевания COVID-19 в нашей стране, как и во всем мире, все еще сохраняется, поэтому говорить о полном отказе от антиковидных мер пока что рано. Однако со временем власти снимают избыточные ограничения.

Так, в Государственной Думе РФ принято два важных решения по мерам защиты от коронавируса. Народные избранники посчитали возможным отказаться от ряда ограничений. Прежде всего помощникам депутатов вновь разрешили беспрепятственно проходить в здания парламента.

Кроме того, ослабление антиковидных мер коснулись и граждан России, которые желают пройти учебную практику в аппарате Госдумы, а также в аппаратах комитетов, комиссий и фракций. Для них тоже сняты ограничения.