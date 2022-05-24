Мнение: Нацизм нужно искоренить на 100%

Большое интервью с секретарем Совбеза РФ Патрушевым о новой Холодной войне с Западом и войне на Украине.

Нацизм нужно искоренить на 100%

Николай Платонович, США и другие западные государства открыто демонизируют Россию, переходят на прямые оскорбления. С чем это связано?

Николай Патрушев: — Стиль англосаксов не меняется веками. Так и сегодня они продолжают диктовать свои условия миру, хамски попирая суверенные права государств. Прикрывая свои действия словами о борьбе за права человека, свободу и демократию, на самом деле реализуют доктрину «золотого миллиарда», предполагающую, что процветать в этом мире может ограниченное количество людей. Удел же остальных, как они считают, гнуть спину во имя их цели.

Ради увеличения благосостояния кучки магнатов в Лондонском Сити и на Уолл-стрит подконтрольные большому капиталу правительства США и Англии создают экономический кризис в мире, обрекают на голод миллионы человек в Африке, Азии и Латинской Америке, ограничивая им доступ к зерну, удобрениям и энергетическим ресурсам. Своими действиями провоцируют безработицу и миграционную катастрофу в Европе. Незаинтересованные в процветании европейских государств, делают все для их исчезновения с пьедестала экономически развитых стран. А для безоговорочной управляемости этим регионом посадили европейцев на стул с двумя ножками под названием НАТО и ЕС, пренебрежительно наблюдая, как они балансируют.

— Сегодня все чаще говорится о том, что западные фармацевтические компании заинтересованы в распространении опасных заболеваний и в ежедневной зависимости человечества от лекарств…

— Отдельные эксперты высказывают мнение о рукотворности коронавирусной инфекции, полагая, что она могла быть создана в лабораториях Пентагона при содействии ряда крупнейших транснациональных фармацевтических компаний. К этой работе под госгарантии привлекались фонды Клинтонов, Рокфеллеров, Сороса и Байдена. Вместо заботы о здоровье человечества Вашингтон тратит миллиарды на исследование новых патогенов. Кроме того, западная медицина все активнее практикует генную инженерию, методы синтетической биологии, тем самым размывая грань между искусственным и естественным.

— В Вашингтоне вынашивают планы признать Россию страной-террористом, некоторые страны вроде Литвы уже официально присваивают России такой статус…

— Как говорится, на воре и шапка горит. Сегодня легче сказать, какая из крупнейших международных террористических организаций не возникла при американском содействии. США широко используют их в качестве инструмента геополитического противоборства, в том числе с нашей страной. Еще в середине 1980-х под контролем американских спецслужб для противодействия Советскому Союзу на афганской земле была создана «Аль-Каида» (запрещена в РФ). В 1990-х США для влияния в Афганистане и Центральной Азии создали движение «Талибан» (запрещен в РФ).

Руководствуясь своими якобы «национальными интересами», США вооруженным путем свергали неугодные режимы в Ливии, Ираке, пытались сделать это в Сирии. И основной ударной силой во всех случаях выступают радикальные группировки, дальнейшее объединение которых привело к созданию террористического монстра под названием «Исламское государство» (запрещено в РФ), вслед за «Аль-Каидой» и движением «Талибан» вышедшего из-под контроля американцев.

Известно и про теплые отношения Вашингтона с неонацистскими головорезами на Украине.

— О неонацистах на Украине до сих пор не утихают споры. На Западе в один голос твердят, что их там нет. Президент Байден, запрашивая у Конгресса миллиарды долларов на поставки вооружения на Украину, называет эту страну передним краем борьбы за свободу…

— Наверное, западники не снимут розовые очки до тех пор, пока озверевшие украинские молодчики не начнут буянить на их улицах. Кстати, не только в Европе. Вспомните недавний расстрел в американском Буффало. Хотелось бы у американцев поинтересоваться, в чем разница между неонацистом, расстреливающим людей в супермаркете, и боевиками «Азова» (запрещен в РФ), которые каждый день из года в год унижали и уничтожали мирное население Донбасса.

— Что все-таки подразумевается под денацификацией? В последние месяцы о ней много говорят, но не все этот термин понимают.

— Все станет понятно, если вспомнить историю. В ходе Потсдамской конференции СССР, США и Англия подписали соглашение об искоренении германского милитаризма и нацизма. Под денацификацией подразумевался целый ряд мер. Помимо наказания нацистских преступников отменялись законы Третьего рейха, легализующие дискриминацию на основе расы, национальности, языка, религии, политических убеждений. Из школьного образования устранялись нацистские и милитаристские доктрины.

Наша страна ставила такие цели в 1945-м, ставим эти же цели и сейчас, освобождая Украину от неонацизма. Однако тогда вместе с нами были Англия и США. Сегодня же эти страны заняли иную позицию, поддерживая нацизм и агрессивно действуя в отношении большинства стран мира.

Мы не гонимся за сроками. Нацизм нужно либо искоренить на 100%, либо он поднимет голову уже через несколько лет, причём в ещё более уродливой форме.

— Некоторые наши читатели порой выражают обеспокоенность, как они пишут, «затягиванием сроков спецоперации на Украине».

— Мы не гонимся за сроками. Нацизм нужно либо искоренить на 100%, либо он поднимет голову уже через несколько лет, причем в еще более уродливой форме.

— Как вы оцениваете шансы на успешное завершение спецоперации?

— Все цели, поставленные президентом России, будут выполнены. Иначе и быть не может, поскольку правда, в том числе историческая, на нашей стороне. Не зря же генерал Скобелев в свое время сказал, что только наша страна может позволить себе такую роскошь, как воевать из чувства сострадания. Сострадание, справедливость, достоинство — это мощные объединительные идеи, которые мы всегда ставили и будем ставить во главу угла.

— А какая судьба ждет Украину? Она сохранится как государство?

— Судьбу Украины будет определять народ, проживающий на ее территории. Хотел бы напомнить, что наша страна никогда не распоряжалась судьбами суверенных держав. Напротив, мы помогали им в отстаивании своей государственности. Мы и США поддержали во время их гражданской войны. Франции оказывали неоднократную помощь. На Венском конгрессе в 1815 г. не дали ее унизить, а в Первую мировую войну дважды спасали Париж. Именно СССР не позволил англичанам и американцам в 1945-м расчленить Германию на множество государств. Хорошо известно и про решающую роль Москвы в объединении Германии, которому больше всех противились французы и англичане. Не менее важную роль Россия сыграла в истории польской государственности. При этом сегодня Запад всячески затушевывает вклад нашей страны в сохранение других государств.

— Кстати, Финляндия, которая сейчас хочет вступить в НАТО, тоже как государство сформировалась внутри Российской империи?

— Вы правы. Более того, из Второй мировой войны, несмотря на участие в ней на стороне Германии, Финляндия вышла с минимальным ущербом для себя благодаря позиции Москвы. Теперь же Финляндию вместе со Швецией убедили вступить в НАТО якобы для их же безопасности. Турция и Хорватия, правда, возражают, но, думаю, все равно Хельсинки и Стокгольм будут приняты в блок, потому что так решили Вашингтон и подконтрольный ему Брюссель. Воля других народов не интересует руководство США, хотя, полагаю, многие из жителей этих стран понимают, на какую авантюру их толкают.

НАТО — это никакой не оборонительный, а чистейшей воды агрессивный наступательный военный блок, вхождение в него подразумевает автоматическую передачу значительной части своего суверенитета Вашингтону. В случае же расширения военной инфраструктуры альянса на территории Финляндии и Швеции Россия воспримет это в качестве прямой угрозы собственной безопасности и обязана будет отреагировать.

— Натовцы настойчиво кивают финнам и шведам на Украину…

— Только логика тут обратная. Именно фактическое руководство натовцев киевскими властями привело к катастрофическому сценарию. Если бы Украина оставалась самостоятельной, а не управлялась нынешним марионеточным режимом, одержимым идеей вступления в НАТО и ЕС, то она давно бы уже изгнала со своей земли всю нацистскую нечисть. Между тем идеальным сценарием для всего Североатлантического альянса во главе с США видится бесконечно тлеющий конфликт в этой стране. Украина нужна Западу как противовес России, а также в качестве полигона для утилизации устаревшего вооружения. Подогревая военные действия, США накачивают деньгами свой оборонно-промышленный комплекс, вновь, как и в войнах XX в., оставаясь в выигрыше. При этом жителей Украины Штаты рассматривают в качестве расходного материала, которому нет места в том самом «золотом миллиарде».

— К слову о миллиардах. Зеленский заявляет, что Россия должна выплатить Украине репарации…

— Это Россия вправе требовать репарации от стран, спонсировавших нацистов на Украине, и преступного киевского режима. ДНР и ЛНР должны требовать от них возмещение всего материального ущерба за 8 лет агрессии. И сам украинский народ заслуживает репараций от основных зачинщиков конфликта, т. е. США и Англии, которые заставляют украинцев сражаться, поддерживают неонацистов, снабжают их оружием, направляют своих военных советников и наемников.

Многие украинцы, к сожалению, до сих пор верят тому, что говорят им Запад и киевский режим. Отрезвление рано или поздно придет. Им еще предстоит открыть глаза и увидеть, что страны фактически нет, что генофонд народа, его культурная память западниками уничтожаются и заменяются на оголтелые гендерные концепции и пустые либеральные ценности.

— Забвение истории и отказ от своих ценностей, видимо, беда не только одних украинцев?

— Конечно. В прошлом году я посещал Музей Великой Отечественной войны в Минске. Экскурсовод поделилась со мной впечатлениями от визита группы студентов из США, которые на протяжении всей экскурсии сомневались, рассказывают ли им в музее правду, поскольку наивно полагали, что именно Америка победила гитлеровскую Германию.

К сожалению, такой фальшивой версии судьбоносных событий придерживаются и некоторые школьные учителя в нашей стране. Искажают факты и многие учебные пособия. Тематике героизма советского народа в годы Великой Отечественной на уроках истории уделяется мало времени, а в учебниках она нередко описывается поверхностно. В результате только единицы старшеклассников могут назвать фамилии тех, кто ценой собственной жизни завоевал Победу в 1945 г., а про героев Первой мировой или Отечественной войны 1812 г. вообще почти никто не слышал.

— В чем вы видите причину?

— В первую очередь нужно смотреть на подготовку педагогических кадров. Самое время вспомнить мысли Ушинского и Макаренко о том, что учитель формирует личность учащегося, и его призванием должно являться не оказание услуг, а просвещение, образование и воспитание. Профильные вузы должны готовить будущих педагогов как мастеров высокого класса, а не штамповать на конвейере.

Учителя занимают особое место в жизни каждого гражданина, поэтому недопустима произвольная трактовка отдельными преподавателями мировой и отечественной истории, подрывающая авторитет нашей страны и программирующая сознание детей на основе ложных фактов и мифов. Психологическое манипулирование молодежью, разрыв между поколениями, искажение исторической правды — все это несовместимо с профессиональным призванием педагога.

Нельзя задвигать вопросы патриотического воспитания молодёжи на факультативные занятия. В отчётах всё это описано красиво, а результата нет.

— Вспоминается приписываемая Бисмарку крылатая фраза о том, что сражения выигрывают учителя.

— На мой взгляд, мысль, безусловно, верная. Тем более в условиях гибридной войны, которая сегодня развернута против России. И в ней педагоги находятся на переднем крае. Необходима персональная ответственность руководителей образовательных учреждений, выпускники которых не держали в руках книг, посвященных героизму советского народа в годы Великой Отечественной войны, или имеют смутное представление о подвигах тех, кто воевал за Родину.

Нельзя задвигать вопросы патриотического воспитания молодежи на факультативные занятия. В отчетах все это описано красиво, а результата нет. В некоторых школах, в том числе частных, слово «патриотизм» считается устаревшим.

— Как вы предлагаете менять эту ситуацию?

— Следует поднимать авторитет педагогов, верных своей профессии, посвящающих жизнь воспитанию подлинных патриотов. Важнейшей задачей сегодня является возрождение исторических традиций, а также защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Для ее решения нужен системный подход к воспитанию и образованию. Назрела необходимость реализации государственной программы в этой сфере на всех этапах взросления человека и его становления как гражданина. Должна быть разработана комплексная модель этого процесса.

В настоящее время наших студентов и преподавателей фактически выдавливают из западной научно-образовательной сферы. Полагаю, целесообразно отказаться от так называемой болонской системы образования и вернуться к опыту лучшей в мире отечественной образовательной модели.

Кроме того, необходимо предусмотреть существенное наращивание масштабов государственного заказа на создание произведений литературы и искусства, кинолент и телепрограмм, направленных на сохранение исторической памяти, воспитание гордости за нашу страну и формирование зрелого гражданского общества, ясно сознающего ответственность за ее развитие и процветание.

Только в этом случае мы сможем успешно противостоять тем угрозам и вызовам, которые формируются коллективным Западом для влияния на индивидуальное, групповое и общественное сознание.

https://aif.ru/politics/world/pravda_na_nashey_storone_nikolay_patrushev_o_srokah_specoperacii – цинк

—