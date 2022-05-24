 

Петербург и Мариуполь решили стать городами-побратимами

24.05.2022, 12:30, Новости дня
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Администрации Санкт-Петербурга и Мариуполя планируют установить побратимские связи между городами. Этот вопрос обсудили в телефонном разговоре губернатор Петербурга Александр Беглов и глава администрации Мариуполя Константин Иващенко, сообщила пресс-служба администрации Петербурга.

«Решение об установлении побратимских связей между городами Александр Беглов, Денис Пушилин и Константин Иващенко приняли в ходе состоявшегося телефонного разговора между губернатором Санкт-Петербурга, главой Донецкой республики и главой администрации Мариуполя. Александр Беглов подчеркнул, что соответствующее соглашение будет подготовлено и подписано в кратчайшие сроки», – говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

Во время беседы Беглов отметил, что Санкт-Петербург и Мариуполь – города с мощнейшим промышленным потенциалом и портовой инфраструктурой. Он пообещал Мариуполю со стороны Петербурга содействие в возрождении города и предложил установить отраслевые связи между предприятиями, наладить контакты в строительстве, ЖКХ, здравоохранении, образовании, культуре и других сферах, сообщила пресс-служба.

Ранее мэр Мариуполя Константин Иващенко рассказал газете ВЗГЛЯД, что построенный заводом Ильича спортивный комплекс в Мариуполе, оснащенный крытым футбольным полем и залами для бокса, уже принял свою первую игру. Товарищеский футбольный матч между командами администрации города Мариуполя и молодежной командой города закончился победой городской администрации со счетом 4:3, отметил он.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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