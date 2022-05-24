Мнение: Неприятные побочки хороших решений

Читатели пишут о роботах, которые ловят в Москве невинных людей. Если вы похожи на какого-нибудь преступника и посещаете метро, вас может ожидать неприятный сюрприз. Цитирую из письма:

…9 мая меня задержали в метро “Нагатинская”. На входе в метро в 14:43 сработала камера. Сотрудники догнали в центре зала. На этот раз отвезли в ОВД Нагорный. Там задержавшие нас люди попросили написать объяснения о том, как и почему мы у них оказались. Написать было нечего, в итоге нас задержали на три часа “для выяснения обстоятельств”. Выяснить, впрочем, не получилось: полицейский так и не смог объяснить причину и отпустил. На свой юго-запад доехала без проблем, закрываясь капюшоном и маской.

Третий раз меня задержали на входе в метро Юго-Западная уже около 9 вечера. Намеренно прошла через турникет, не закрывая лицо (фоткающие лицо камеры у них установлены там). В центре зала обернулась и увидела то, что и ожидала — бегущих в свою сторону сотрудников. Кажется, они изрядно удивились, услышав мою историю. На этот раз отпустили быстро — позвонили в ОВД Нагорный и посмотрели документы. Камера будет ловить меня и дальше, поэтому они сейчас позвонят на станцию метро, где я живу, и попросят коллег не задерживать меня…

Это была выдержка из текста Екатерины Максимовой. Полный текст (там всё так):

https://t.me/smirusnews/8907

Полагаю, это только начало. IT — дело хорошее. Когда работает. Но в 0.001% случаев, когда не работает — кому-то может очень не повезти. И не только в нашей стране — это общемировая проблема. Почти любой руководитель в любой стране скажет, что если в 99 999 из 100 000 случаев всё работает, и в 1 задерживают человека на 3 часа просто так — это хорошая система. Но для конкретного человека — это беда…

Об этой беде хорошо написал Фредерик Бастиа, французский экономист, в брошюре «Что видно, и чего не видно». У любого лекарства есть побочки, и это нормально. Ненормально, что мы возмущаемся побочками, которые видим, но не пляшем от радости из-за предотвращения болезни, которой не видим.

Представьте, что жизнь — компьютерная игра. Мы сохранились 23 февраля и попросили Владимира Путина отказаться от спецоперации. Американские боевики начали большую резню на Донбассе, так что в марте, апреле или мае России всё равно пришлось вступить в прокси-войну с США. Когда есть две стороны, и одна из них хочет воевать, сохранить мир обычно невозможно. Американцы — мерзавцы, но не дураки, так что будьте уверены, если бы мы не спутали им карты, они ударили бы нас значительно сильнее. Нам было бы значительно тяжелее и в военном плане, и в политическом, и в экономическом.

Так вот, мы посмотрели на последствия, а потом вернулись обратно в 23 февраля и попросили президента спецоперацию таки начать. У нас появился отличный аргумент в спорах с пособниками США и с инфантильными пацифистами: «мы уже пробовали без спецоперации, было гораздо хуже».

Проблема в том, что машины времени у нас нет, а если бы и была, нам бы всё равно никто не поверил. Поэтому мы страдаем из-за той самой беды, на которую указывал месье Бастиа: нам видно, что происходит сейчас, но нам не видно, что происходило бы, если бы наш президент принял неверное решение.

Вернёмся к камерам в московском метро. Нам видно, как задерживают на три часа невинных прохожих, но нам не видно, как оставшийся неузнанным преступник перемещается из одной части города в другую, чтобы кого-нибудь ограбить или что-нибудь украсть. Мы возмущаемся из-за побочек, но не радуемся действию лекарства.

Собственно, на этой особенности нашего мышления и строится всё антипрививочное движение. Мы видим последствия прививок, — чувствуем боль от укола, смотрим видео про тех, кто перенёс прививку плохо, — но мы не видим что было бы, если бы прививок не было.

Недавно небеса наслали на планету новый бич — обезьянью оспу. Если болезнь распространится, что вполне вероятно, лагерь антипрививочников снова забурлит.

https://takoe-nebo.livejournal.com/923141.html

Я ожидаю масштабные баталии в соцсетях. На этот раз у противников прививок будет ещё один мощный эмоциональный аргумент. Обезьянья оспа поражает преимущественно сторонников европейских ценностей, поэтому многие обыватели заявят, что нормальным людям прививаться ни к чему.