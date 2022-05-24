 

Какие основные моменты нужно учесть при выборе матраса?

24.05.2022, 11:21, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Разновидности матрасов

Все матрасы делятся на два типа:

  • Пружинные. Делятся на зависимые и независимые виды. За упругость отвечают пружинные блоки. Зависимые пружинные матрасы – распространенный бюджетный, но не самый комфортный вариант. Пружины связаны проволокой. Независимые блоки не связаны друг с другом. Они менее подвержены деформации, состоят из разного количества пружин и не скрипят. Чем больше пружин, тем комфортнее изделие.
  • Беспружинные. Состоят из блоков типа «сэндвич» – нескольких слоев разных упругих материалов. Изготовлены из натуральных или синтетических материалов. Такие модели не скрипят, хорошо держат форму, сворачиваются в рулон и легко транспортируются.

    • Пружинные, беспружинные матрасы бывают ортопедическими и анатомическими. Ортопедические изделия жестче, препятствует искривлению позвоночника. Анатомические подстраиваются под форму тела, обеспечивая разную степень поддержки каждой его части.

    Что внутри матрасов

    Удобство и качество матраса зависит от наполнителя. В дорогих изделиях внутри долговечный мягкий упругий натуральный латекс. Кто ищет жесткий долговечный вариант, может купить матрас с койрой – это дышащее упругое кокосовое волокно. Долговечнее только матрац с конским волосом – этот материал очень надежный, но дорогой, используется для изготовления жестких изделий класса люкс.

    Самый бюджетный вариант наполнителя – синтетический вспененный пенополиуретан. Это хороший вариант для моделей любого типа жесткости. Чем выше его плотность, тем качественнее изделие. Для средне-жестких матрасов используют струттофайбер – натуральный или синтетический материал, похожий на войлок.

    Размер и жесткость

    В каталоге гипермаркета матрасов “Анатомия сна” представлены модели для кроватей разных размеров. Выбор жесткости зависит от личных предпочтений. Если руководствоваться рекомендациям – мягкие варианты больше подходят пожилым, худощавым людям, потому что они способствуют поддержанию нормального кровообращения. Жесткие изделия – самые универсальные. Средне-жесткие подходят людям с лишним весом и тем, у кого есть проблемы с осанкой.

    Цена товаров в магазине зависит от наполнителя, размера и производителя. Часто обновляются акции, бывают хорошие скидки. Возможно купить матрас с доставкой по всей России.



    Смотреть комментарииКомментариев нет

    Добавить комментарий

    Имя обязательно

    Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

    23.09.21 / Элегантно и на годы: как правильно оформлять интерьер в сером цвете

    03.12.21 / Тренды 2022 года. Какие прически войдут в моду (боб снова на высоте)

    31.12.21 / Откуда взялась Снегурочка?

    14.12.20 / Александр Молочников впервые рассказал о знакомстве и романе с Екатериной Варнавой: “Это любовь”

    30.11.20 / Скандалы: «Спрут» не прошел экзамен Минобороны

    12.01.22 / Ученые опровергли связь использования мобильных телефонов и риска опухоли головного мозга у молодежи

    10.04.22 / Мнение: Выборы президента Франции. 2022. Первый тур

    17.09.20 / Белорусскиe разработчики создали оборудование, отслеживающее подписки на телегам-канал Nexta

    30.09.21 / Скандалы: Своей земли не отдадим ни пяди?

    28.04.21 / Россияне массово вызывают скорую помощь, чтобы поздравить врачей с профессиональным праздником

    Политика конфиденциальности - GDPR

    Карта сайта →

    По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

    Поддержать проект:

    ЮMoney - 410011013132383
    WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

    18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

    Яндекс.Метрика