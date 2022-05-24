 

Генпрокуратура Молдавии опровергла задержание экс-президента Додона

24.05.2022, 11:03, Новости дня
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Пресс-секретарь генпрокуратуры Молдавии Марианна Керпек не подтвердила распространенные молдавскими СМИ данные о задержании на 72 часа экс-президента страны Игоря Додона.

«Мы не можем подтвердить, что Додон был задержан», – передает РИА «Новости» ее слова.

Более того, исполнительный секретарь Соцпартии Влад Батрынча назвал обыски у Додона борьбой властей с оппозицией и дешевым шоу.

«То, что произошло с нашим коллегой, экс-президентом Игорем Додоном – это дешевое шоу, власть борется с оппозицией. Наши коллеги из разных районов жаловались, что им угрожают различными делами», – добавил он.

По словам Батрынча, обыски у Додона можно расценивать как политический подарок к дню рождения президента Майи Санду, которой во вторник исполняется 50 лет.

Ранее в Telegram-канале Sputnik Молдова сообщалось, что Додон был задержан в рамках уголовного дела по 4 статьям УК, в том числе о госизмене. Таким образом, по словам авторов канала, спустя почти год, завершается процесс его отстранения, а «у президента (Майи Санду, которая лично требовала от него возбудить уголовные дела на лидеров оппозиции) сбылась мечта».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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