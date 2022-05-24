Не только помада, стильная прическа и модная одежда: как стать более женственной и чувственной в кратчайшие сроки и без особых усилий с помощью кружева

Женственное, чувственное и переполненное особой элегантностью кружево – один из главных трендов 2022 года. Платья, юбки и блузы из этого материала соседствуют с брюками, шортами и жакетами в гардеробах модниц повсюду. Но, чтобы чтобы создать идеальный образ с кружевом, надо правильно подобрать обувь.

Мягкие кружевные платья

Говорим ли мы о дерзком мини или о длинном кружевном платье, воздушном и соблазнительном, в этом случае очень важно подобрать правильные аксессуары. Эксперты в области моды рекомендуют вам определенные типы обуви.

Белое и кружевное платье миди будет еще более очаровательным, если его надеть с красными замшевыми туфлями. Эти укороченные туфли с острым носком, тонким ремешком с пряжкой сзади и потрясающим оттенком красного — идеальный выбор для прекрасных дней теплого сезона.

Если вы хотите создать красивый, сбалансированный образ для фиса, выберите пару оксфордов из натуральной кожи. Модель с принтом бизона в коньячных тонах действительно привлекательно, а круглый нос — деталь, которая привлечет внимание. Добавьте сюда платье из кружева и гламурные аксессуары.

Топы из микрокружева

Топ из микрокружева, который можно носить с джинсами-бойфрендами или с брюками-сигаретами и мужским пиджаком, сделает вас самой очаровательной этой весной.

Если вы выбрали джинсы-бойфренды, создайте стильный контрастный наряд с кожаной курткой и парой ботинок. Например, вы можете выбрать черные лакированные сапоги. Эта модель с круглым носком и аксессуарами с никелевыми пряжками и скобами незаменимы в переходный сезон, одни идеально подходят, чтобы носить их в прохладные весенние дни.

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Если вы предпочитаете носить брюки-сигареты, мы рекомендуем пару замшевых туфель на шпильке. Выберите модель, которая выдержит как натиск трендов, так и износ: замшевые туфли цвета капучино. Острый носок и тонкая подошва — незаменимая вещь в гардеробе.

Кружевные шорты

Ищете, что надеть этим летом? Мы рекомендуем пару кружевных шорт! Шорты из этого материала подходят как для повседневных комбинаций, привнося в них налет элегантности, так и для нарядов для особых случаев.

Сочетайте блестящую шелковую рубашку с бежевыми босоножками из натуральной кожи, и вы получите идеальное летнее коктейльное платье. Золотистые тона и изящные аксессуары прекрасно подходят к элегантному и офисному стилю. Эти сандалии, идеально подходящие как для дневных, так и для вечерних мероприятий, обязательно найдут место в вашем гардеробе.

Если вы хотите приблизиться к минималистичному стилю, сочетайте кружевные шорты с пиджаком оверсайз и дополните его бежевыми туфлями из натуральной кожи с эффектом бархатистости. Слегка заостренный носок, удобная, гибкая и тонкая подошва и элегантный и чувственный каблук завершают дизайн, который вам обязательно понравится.

Кружево – один из самых популярных трендов года! Дополните аксессуарами и подходящей обувью, и вы привлечете внимание своим безупречным и таким утонченным видом. Обувь из натуральной кожи впечатляет своим внешним видом и превосходным качеством.