 

Новый собственник российского McDonald’s сделает туалеты платными

24.05.2022, 10:51, Разное
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После продажи и ребрендинга McDonald’s в России туалеты в ресторанах сети станут платными, стало известно из заявления гендиректора компании Олега Пароева.

Согласно информации из пресс-релиза, стоимость посещения туалета в ресторане обновлённой сети составит 119 рублей. Для посетителей ресторана будет предусмотрена скидка 50 % – туалет для них будет стоить 59 рублей.

– Во время нынешнего финансового кризиса нам важно сохранить не только качество блюд, но и относительно низкие цены на них. По этой причине мы приняли решение сделать платными некоторые дополнительные услуги, такие как посещение туалета, – говорится в цитате Олега Пароева на сайте российской “дочки” компании.

Данное решение получило положительные оценки от различных экспертов.

– Российская сеть ресторанов сможет генерировать до 10 миллиардов рублей выручки от одной лишь продажи услуги платного туалета, что также может простимулировать открытие новых точек сети в деревнях и других населённых пунктах, где всё ещё широко распространены туалеты за пределами жилых зданий и помещений, – прокомментировал информацию ведущий аналитик консалтингового агентства Nernst & Old Эрнст Янгов.

По результатам соцопросов, 62 % жителей крупных городов будут готовы платить за посещение платного туалета в обновлённом российском McDonald’s, из них 38 % – только со скидкой при заказе еды в ресторанах сети, если суммарная стоимость туалета со скидкой и самой дешёвой позиции из меню ресторана составит не более 100 рублей.

Некоторые СМИ и Telegram-каналы на прошлой неделе также сообщали об аналогичных планах российских подразделений KFC, Burger King и Subway, а также российских сетей “Теремок” и “Крошка-Картошка” со ссылками на анонимные источники, близкие к руководствам соответствующих компаний. На момент публикации данной статьи комментария ни от одной из пресс-служб указанных компаний не поступило.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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