Der Spiegel – мир вступает в «эпоху рисков»

Современный мир сталкивается с большим количеством глобальных вызовов — и справиться с ними будет крайне трудно в нынешних условиях, когда отношения между крупными державами сильно ухудшились, пишет Der Spiegel, ссылаясь на отчёт института Sipri. По словам директора института Дэна Смита, лишь только международное сотрудничество позволит справитmся с такими проблемами, как глобальное изменение климата, нехватка ресурсов и исчезновение видов.



AP

Глобальные изменения климата, нехватка ресурсов, исчезновение видов: даже без учёта украинского кризиса мир полон проблем, пишет Der Spiegel. По мнению стокгольмского института изучения проблем мира Sipri, мир сейчас не в состоянии совместно заниматься преодолением этих вызовов.

Последний отчёт Sipri обрисовывает мрачную картину будущего миропорядка, пишет издание. Эксперты института показывают, к каким последствиям может привести сочетание природных и политико-социальных кризисов. К примеру, в Сомали продолжительные засухи в сочетании с бедностью и слабым правительством привели к установлению террористической диктатуры.

По словам директора Sipri Дэна Смита, сейчас наступает момент, когда можно что-то сделать в отношении климатического кризиса. Однако проблема состоит в том, что международная политика находится в ужасающе плохом состоянии: отношения между великими державами «токсичны и опасны», а также наблюдается повышение популярности национализма и популизма, считает Смит.

Согласно данным Sipri, за последние годы число конфликтов с участием минимум одной страны удвоилось, пишет Der Spiegel. Также увеличилось число жертв таких конфликтов и беженцев. В 2020 году, впервые после долгого снижения, возросло число ядерных боеголовок, а в 2021 году был поставлен рекорд по мировым тратам на вооружения.

При этом эксперты отмечают, что обостряются и климатические проблемы. Примерно четверть всех видов находится под угрозой исчезновения: кроме того, глобальное изменение климата привело к тому, что участились природные катаклизмы. По мнению Дэна Смита, глобальные проблемы такого рода можно решить лишь посредством международного сотрудничества.