 

Компания Hyundai представит обновленный компактный кроссовер Venue в конце июня 2022 года

24.05.2022, 10:17, Разное
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Южнокорейский бренд Hyundai официально выпустит обновленный кроссовер Venue к концу лета.

Вместе с тем рестайлинговая модель выпускалась с весны 2019 года и была доступна исключительно на индийском рынке. Обновленный кроссовер Venue обладает стильной светодиодной оптикой, расширенными бамперами, а также видоизмененными колесными дисками. Эксперты также указали о возможности появления спортивной версии Venue, который получит цифровую панель приборов и крупный экран мультимедийного комплекса.

Актуальное поколение паркетника Venue пока доступно с моторами от 1 до 1,4 литра с мощностью до 120 л.с. Кроме того, модель имеет версии с механической автоматической и роботизированной коробкой передач.



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