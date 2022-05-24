Рубль укрепился к доллару и евро

Рубль в начале валютных торгов на Московской бирже укрепляется по отношению к доллару и евро по сравнению с закрытием предыдущей сессии.

По данным на 10.12 курс доллара снижается на 1,41%, до 57,05 руб., курс евро – до 59,25 руб. (-1,41%), передает ТАСС.

По данным торгов на 10.01 курс доллара терял 1 руб. 25,75 коп., опускаясь до 56,61 руб. Таким образом, курс доллара опустился ниже 57 руб. впервые с марта 2018 года. В то же время курс евро снижался на 1 руб. 51 коп., до 58,59 руб.

Между тем российский рынок акций в начале основной сессии во вторник демонстрирует разнонаправленную динамику ведущих индексов. Так, индекс Мосбиржи снижается на 0,77% – до отметки 2284,15 пункта, индекс РТС растет на 0,74% – до 1262,96 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10.04.

По данным на 10.00 индекс Мосбиржи находился на уровне 2300,11 пункта (-0,08%), долларовый индекс РТС снижался на 0,12% – до 1252,14 пункта.

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