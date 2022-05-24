 

Нацпроект «Сделано в России» сообщил о запущенных импортозамещающих производствах

24.05.2022, 10:10, Новости дня
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Официальный канал актуальной аналитики Экспертного института социальных исследований опубликовал данные о запущенных импортозамещающих производствах в российских регионах в рамках нацпроекта «Сделано в России».

Так, в Копейске Челябинской области открылось производство кормов для животных. Бизнесмен Иван Верахин производит консервированные и мясные полуфабрикаты, тушенку, каши, пельмени, мясо, расширяет производство, дополняет свой ассортимент лакомствами для собак, сообщается в Telegram-канале института.

В Янауле в Республике Башкортостан запустили производство сыра кальята, это сырное зерно – полуфабрикат, из которого впоследствии делают мягкие сыры – моцарелла, сулугуни, плавленый сыр и другие.

Новое производство кваса запустили в селе Тополево Хабаровского края. До 10 тонн хлебного напитка в сутки будет производиться на новых мощностях. При необходимости производство может увеличить объемы продукции.

Кроме того, «АэроКомпозит-Ульяновск» будет выпускать крыло для нового отечественного пассажирского самолета МС-21. Цель – к 2027 году выйти на изготовление композитного крыла для 36 самолетов в год.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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