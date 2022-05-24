Нацпроект «Сделано в России» сообщил о запущенных импортозамещающих производствах
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Официальный канал актуальной аналитики Экспертного института социальных исследований опубликовал данные о запущенных импортозамещающих производствах в российских регионах в рамках нацпроекта «Сделано в России».
Так, в Копейске Челябинской области открылось производство кормов для животных. Бизнесмен Иван Верахин производит консервированные и мясные полуфабрикаты, тушенку, каши, пельмени, мясо, расширяет производство, дополняет свой ассортимент лакомствами для собак, сообщается в Telegram-канале института.
В Янауле в Республике Башкортостан запустили производство сыра кальята, это сырное зерно – полуфабрикат, из которого впоследствии делают мягкие сыры – моцарелла, сулугуни, плавленый сыр и другие.
Новое производство кваса запустили в селе Тополево Хабаровского края. До 10 тонн хлебного напитка в сутки будет производиться на новых мощностях. При необходимости производство может увеличить объемы продукции.
Кроме того, «АэроКомпозит-Ульяновск» будет выпускать крыло для нового отечественного пассажирского самолета МС-21. Цель – к 2027 году выйти на изготовление композитного крыла для 36 самолетов в год.
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