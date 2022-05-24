 

Замглавы ЕК констатировал сильное замедление роста экономики ЕС из-за событий на Украине

24.05.2022, 10:10, Новости дня
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Заместитель главы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис заявил, что специальная военная операция РФ на Украине «оказала существенное влияние на экономику ЕС, темпы роста которой значительно замедлились».

Он отметил, что из-за конфликта на Украине ЕС оказался «в беспрецедентной ситуации». «Согласно нашим прогнозам, рост продолжится в этом году, а также в следующем, но мы столкнулись с фактом, который создает огромную неопределенность, с сильными рисками снижения», – передает ТАСС слова Домбровскиса в интервью газете «Стампа».

Ранее ЕК опубликовала весенний доклад, в котором предсказала замедление мирового экономического роста в текущем году до 3,2% по сравнению с ожидавшимися осенью 4,5%. При этом ЕК предупредила, что опасный сценарий, который предусматривает серьезное сокращение поставок российского газа в ЕС, может значительно ухудшить показатели всей мировой экономики.

Ранее МВФ назвал состояние мировой экономики худшим со времен Второй мировой войны.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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