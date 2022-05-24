Замглавы ЕК констатировал сильное замедление роста экономики ЕС из-за событий на Украине

Заместитель главы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис заявил, что специальная военная операция РФ на Украине «оказала существенное влияние на экономику ЕС, темпы роста которой значительно замедлились».

Он отметил, что из-за конфликта на Украине ЕС оказался «в беспрецедентной ситуации». «Согласно нашим прогнозам, рост продолжится в этом году, а также в следующем, но мы столкнулись с фактом, который создает огромную неопределенность, с сильными рисками снижения», – передает ТАСС слова Домбровскиса в интервью газете «Стампа».

Ранее ЕК опубликовала весенний доклад, в котором предсказала замедление мирового экономического роста в текущем году до 3,2% по сравнению с ожидавшимися осенью 4,5%. При этом ЕК предупредила, что опасный сценарий, который предусматривает серьезное сокращение поставок российского газа в ЕС, может значительно ухудшить показатели всей мировой экономики.

Ранее МВФ назвал состояние мировой экономики худшим со времен Второй мировой войны.

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