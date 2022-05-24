Собянин рассказал о развитии Инновационного научно-технологического центра МГУ

Еще в начале прошлого года столичные власти совместно с Правительством РФ и Московским государственным университетом приняли решение о создании Инновационного научно-технологического центра МГУ “Воробьевы горы”. Один из крупнеших проектов страны позволит всего за несколько лет создать на резервной территории главного вуза России сотни новых научных лабораторий и инновационных компаний.

Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, это позволит открыть в городе тысячи рабочих мест для ученых, выпускников вузов и других высококвалифицированных специалистов. Глава столичного региона подчеркнул, что строительные работы в Раменках уже находятся в полном разгаре.

Специалисты сегодня возводят три из девяти будущих кластеров ИНТЦ. Градоначальник уточнил, что первый из них – “Ломоносов” – будет сдан в эксплуатацию уже в 2022 году. Пять инновационных компаний уже получили статус резидентов кластера и могут уже сейчас пользоваться преимуществами участников проекта ИНТЦ. К слову, отбор продолжается на электронной платформе Московского инновационного кластера.

“О своей заинтересованности заявили уже более 180 компаний. Планируется, что до конца года кластер “Ломоносов” будет полностью заполнен резидентами”, – отметил Сергей Собянин.

Глава города также подчеркнул, что первые пять резидентов ИНТЦ – это настоящие профессионалы в областях науки и бизнеса, которые ежегодно вкладывают в исследования 10-12% от общих затрат. К ним относятся ООО “Центр морских исследований МГУ имени М.В. Ломоносова”, ООО “Морской центр”, ООО НПП “Центр перспективных технологий”, ООО “Уайт Инновейшн” (ГК White Product Group) и INWAVE (ООО “Микроволновая электроника”).