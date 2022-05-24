Aмериканские города возвращают масочный режим на фоне роста заражений COVID-19

В США растёт число случаев заболеваний и госпитализаций людей с коронавирусом. Некоторые регионы опять вводят обязательное ношение масок в помещениях, а представители здравоохранения призывают власти выделить дополнительные средства на борьбу с эпидемией, поскольку опасаются, что им может не хватить вакцин в случае общенациональной вспышки, передаёт ABC News.

Поговорим о происходящем дома и новостях о пандемии. Число заражений и госпитализаций с COVID растёт на большей части страны. С завтрашнего дня город Филадельфия восстанавливает обязательное ношение масок в школах.

В преддверии лета опасения нарастают. Чиновники здравоохранения призывают конгресс принять новый закон о финансировании мер защиты от COVID. В противном случае они рискуют не получить достаточного количества вакцин осенью или зимой, когда может произойти общенациональная вспышка.

С репортажем из Атланты корреспондент ABC News Элвин Лопес.

В то время как сегодня вечером почти все штаты в стране сообщают о всплеске случаев заболевания COVID-19, некоторые школьные округа в районах среднего и высокого риска (заражения. — ИноТВ) потребовали от учащихся и сотрудников носить маски.

ЖЕНЩИНА: Я думаю, это отличная идея. Они должны были поступить так ещё раньше.

Филадельфия — один из этих регионов. С понедельника маски будут обязательными в помещении и в школьных автобусах. Ученики вынуждены адаптироваться по мере развития пандемии.

ЮНОША: К настоящему моменту у нас вводили и отменяли (масочный режим. — ИноТВ) уже очень много раз.

В нескольких городах, включая Нью-Йорк, Милуоки и Бостон, всплеск заболеваемости наблюдается в течение нескольких недель. Их власти рекомендуют, но не требуют надевать маски внутри помещений.

БАРБАРА ФЕРРЕР, директор системы общественного здравоохранения в округе Лос-Анджелес: У нас рост, большой рост случаев (заболевания коронавирусом. — ИноТВ) по всей стране и здесь, в округе Лос-Анджелес. У нас есть инструменты, чтобы защитить себя.

И впервые в эти выходные дети в возрасте от пяти до одиннадцати закатывают рукава для третьей прививки. Десятки детей приходят в эту лос-анджелесскую клинику, чтобы получить дополнительную инъекцию защиты. Ожидается, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов выпустит обновлённую вакцину осенью и зимой перед потенциальным всплеском в эти холодные сезоны.

АШИШ ДЖА, координатор Белого дома по борьбе с COVID: Мы знаем, что этот вирус эволюционирует очень быстро. И каждая его итерация всё чаще и чаще обходит иммунную систему. Сдерживать этот вирус станет труднее, если мы не продолжим вакцинировать и информировать людей. Мы также готовимся к различным сценариям, включая волну заражения этой осенью и зимой.

ЭЛВИН ЛОПЕС, корреспондент ABC News: Кроме того, Линдси, только за последний месяц количество госпитализаций выросло почти на 60 процентов. И данные Центров по контролю и профилактике заболеваний показывают, что многие из этих пациентов — люди старше 70 лет, которые не вакцинировались или не ревакцинировались. Линдси?

Спасибо, Элвин.

Дата выхода в эфир 23 мая 2022 года.