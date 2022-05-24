Аргентина стремится предложить Европе альтернативу российскому газу, но в её ресурсах заинтересован лишь Китай

Аргентина обладает огромными запасами сланцевого газа и стремится продавать его по всему миру, пишет Handelsblatt. Президент страны Альберто Фернандес считает, что украинский кризис открывает для Аргентины возможность начать экспорт газа в Европу, но для этого необходимо строительство заводов по производству СПГ. Однако европейские страны не проявляют заинтересованности в совместных проектах, и в поисках инвесторов Фернандесу всё же пришлось обратить свой взор на Пекин.



AP

Казалось бы, Аргентина уже давно «похоронила надежды» на преодоление экономического кризиса и превращение в поставщика энергоресурсов для европейского континента. Вака-Муэрта, гигантская геологическая формация на юго-востоке Аргентины, считается вторым по запасам месторождением сланцевого газа в мире. Украинский кризис и дискуссии о будущем энергоснабжения Европы вновь вселяют в Аргентину надежду на то, что она сможет продавать газ по всему миру, пишет Handelsblatt.

С этой целью президент Аргентины посетил Испанию, Германию и Францию. В интервью Handelsblatt Альберто Фернандес объяснил цель своей поездки в Европу следующей фразой: «Из-за украинского кризиса на мировом рынке отсутствует важный игрок в лице России».

«Мы построим заводы по производству сжиженного природного газа, чтобы в будущем иметь возможность его экспортировать», — пообещал президент. Он обсудил с канцлером ФРГ Олафом Шольцем возможность участия Германии в строительстве этих заводов. По словам Фернандеса, одним из вариантов является частичное финансирование строительства через государственно-частное партнёрство с одной из аргентинских компаний. По словам Фернандеса, канцлер был очень заинтересован.

Однако, как считает издание, не похоже, чтобы Германия в ближайшее время планировала использовать аргентинский газ. Кроме того, в Аргентине ширятся протесты против строительства заводов из-за опасений по поводу воздействия производства на окружающую среду и климат.

К тому же, по оценкам Фернандеса, строительство заводов по производству сжиженного газа займёт не менее двух-трёх лет. «Необходимо ускорить этот процесс», — призывает он в том числе в надежде на поддержку Германии.

Однако в поисках инвесторов для новых энергетических проектов Фернандес недавно обратил свой взор и на Пекин. Результатом стало сотрудничество в энергетическом секторе, которое включает в себя в общей сложности 17 инфраструктурных проектов, на которые Китай выделит $23,7 млрд. Соглашение является частью плана по интеграции Аргентины в концепцию «Новый шёлковый путь».

Китай уже давно стал крупнейшим экономическим конкурентом Европы в Латинской Америке. Торговля между Китаем и Латинской Америкой выросла с $18 миллиардов в 2002 году примерно до $400 миллиардов в прошлом году.

Однако в интервью Handelsblatt Альберто Фернандес подчёркивает разницу между двусторонними отношениями его страны с Китаем и со странами Европы. «В Аргентине есть европейские компании, которые существуют уже более 100 лет — возник настоящий симбиоз», — говорит он. Китай, с другой стороны, по его словам, будет инвестировать исключительно в аргентинскую инфраструктуру и взвинчивать цены на продукты питания, например, за счёт масштабных закупок мяса.

Рост цен в Аргентине традиционно является серьёзной проблемой. С 2010 года уровень инфляции в стране постоянно находится в двузначном процентном диапазоне. В 2022 году, по прогнозам Международного валютного фонда, инфляция составит около 50%. В то же время в Аргентине фактически отсутствует свободный доступ к американским долларам. Это ещё одна причина, по которой Фернандес прилагает все усилия для увеличения аргентинского экспорта.

При этом считается, что президент Аргентины скептически относится к соглашению о свободной торговле между Меркосур и Европейским союзом. Переговоры ЕС со странами Южноамериканского общего рынка Меркосур: Аргентиной, Бразилией, Парагваем, Уругваем и Венесуэлой — завершились в 2019 году спустя два десятилетия. Однако пока соглашение не ратифицировано: европейцы выражают озабоченность по поводу политики вырубки тропических лесов Амазонии, проводимой президентом Бразилии Жаиром Болсонару.

Однако, по словам Альберто Фернандеса, причина отказа от ратификации заключается в другом: «Утверждение о том, что соглашение нельзя подписать из-за изменения климата, не соотвествует действительности». По его мнению, европейская сторона, вероятно, блокирует соглашение из-за того, что многие страны ЕС хотят защитить определённые отрасли своей экономики.

При этом, считает Фернандес, речь идёт прежде всего о тех областях, в которых страны Меркосур особенно сильны. Франция, например, требует гарантий для защиты собственных производителей сахарной свёклы и скотоводов, интересы которых затронет соглашение.

Тем не менее, по мнению Фернандеса, Латинская Америка должна в целом вновь начать в большей степени ориентироваться на Европу — ведь именно оттуда поступают самые важные инвестиции в «производственные проекты». Фернандес хотел бы способствовать укреплению и углублению этой «важной связи».

При этом он призывает «сделать дискуссию вокруг соглашения более честной». Речь идёт не об Амазонии, а о протекционизме, подчёркивает президент Аргентины Альберто Фернандес в интервью Handelsblatt.