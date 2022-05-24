В Антверпене закрылся старейший в Европе бордель с обезьянами

Открывшийся в 1694 году в Антверпене публичный дом «Африканские грёзы» вынужден прекратить свою работу из-за распространения в Европе обезьяньей оспы, сообщает сайт городской управы.

Это было единственное в Нидерландах заведение, где за деньги можно было заняться сексом с обезьянами.

Сообщение о закрытии старейшего в Европе обезьяньего борделя подтвердил и депутат от партии «Родина» Алексей Журавлёв. По его словам, заведение столкнулось с резким оттоком клиентов после появления сообщений о вспышке обезьяньей оспы в Европе. Несмотря на то, что все животные в заведении проходят регулярный ветеринарный осмотр и имеют все необходимые прививки, голландцы боятся приходить туда, чтобы не стать жертвами опасного вируса.

В ближайшее время владельцы «Африканских грёз» намерены перепрофилировать своё заведение, закупив для него партию галапагосских черепах.

– Жаль, что жители нашего славного города лишатся своих маленьких радостей. Некоторых обезьян нам придётся сдать в зоопарк, остальные помогут компенсировать назревающий продовольственный кризис

в Европе. Надеемся, что никакой вспышки черепашьей холеры или чумы в ближайшее время не будет: после ковида мы и так переживаем непростые времена», – рассказал владелец «Африканских грёз» Йенс ван Аллен.

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