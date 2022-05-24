Иммунолог назвал вызывающую подозрения особенность оспы обезьян

Оспа обезьян была известна и ранее, однако в 2022 году болезнь имеет свои особенности, из-за которых врачи внимательно следят за распространением вызывающего ее вируса, сообщил кандидат медицинских наук Николай Крючков.

«Заражение человека оспой обезьян впервые выявили еще в 1970 году. Обычно эта инфекция передавалась от животных к людям, причем за пределами Африки заболевание диагностировалось крайне редко. Но за последнее время медики выявили десятки случаев оспы обезьян – в Испании, Германии, Франции и других странах Европы, а также в США и Австралии. Это может свидетельствовать о том, что вирус стал активнее передаваться от человека к человеку», – передает радио Sputnik его слова.

Иммунолог отметил, что особенностью новой вспышки оспы обезьян можно назвать то, что не совсем понятны пути передачи этой инфекции. «Проблема в том, что не все зараженные контактировали с людьми, которые могли привезти вирус из Африки. Получается, что передача оспы обезьян активизировалась внутри популяции за пределами Африки. Это настораживает, возникает подозрение, что вирус начал лучше распространяться от человека к человеку. Пока таких данных нет, но надо проверять», – добавил Крючков.

По словам врача, летальность того штамма вируса оспы обезьян, который начал распространяться в мире, в африканских странах превышает 3%.

«Дальнейшие вспышки оспы обезьян и распространение этого вируса возможны. Выделяют два варианта, или два штамма, обезьяньей оспы. По миру сейчас активно распространяется западноафриканский вариант. Его летальность превышает три процента в Африке. Да, в Европе летальность будет существенно ниже, но все равно она возможна. Случаи смерти от оспы обезьян возможны, с этим вирусом надо бороться», – рассказал Крючков.

Резюмируя, иммунолог подчеркнул, что пока для борьбы с этой инфекцией достаточно точечных карантинных мер, ни о какой новой пандемии речь не идет.

В понедельник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщала, что располагает сведениями о 92 подтвержденных случаях заболевания оспой обезьян и 28 предполагаемых. Сообщения о них поступили из 12 стран, не являющихся эндемичными. В Роспотребнадзоре сообщили, что случаи инфицирования оспой обезьян в России не выявлены, вероятность завоза заболевания оценивается как низкая из-за ограниченного авиасообщения.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что «всем следует проявлять обеспокоенность» из-за распространения оспы обезьян. Днем ранее экс-глава Академии наук Нигерии Ойевале Томори выразил мнение, что распространение оспы обезьян в Европе, Северной Америке и Австралии может быть вызвано новым штаммом вирусного заболевания.

Вирус оспы обезьян, получивший в апреле и мае распространение в ряде стран Западной Европы, выявлен и на других континентах. За последнее время случаи заражения были зарегистрированы, в частности, в Австралии, Австрии, Бельгии, Британии, Германии, Испании, Италии, Канаде, Португалии, США, Франции, Швейцарии и Швеции.

—