Режим ограничения полетов на юге и в центральной части РФ продлен до 31 мая

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24.05.2022, 8:47, Новости дня
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Режим ограничения полетов в ряд аэропортов на юге и в центральной части РФ продлевается с 25 до 31 мая, говорится в сообщении Росавиации.

«Режим ограничения полетов в 11 аэропортов продлен до 31 мая 03:45 по московскому времени», – приводит ТАСС сообщение Федерального агентства воздушного транспорта.

Список аэропортов, полеты из/в которые ограничены, не изменился. В него включены аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Ранее стало известно, что ограничение полетов в 11 аэропортов РФ продлили до 25 мая.

Россия закрыла с 24 февраля 2022 года для гражданских самолетов часть своего воздушного пространства на юге и в центральной части страны на фоне проведения специальной военной операции на Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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