 

Лучшее время: как сорвать куш на покупке или продаже жилья

24.05.2022, 8:35, Разное
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Эксперт в сфере недвижимости Павел Кручинский рассказал, что важно учесть, чтобы совершить выгодную сделку или сорвать куш. В сделках купли-продажи недвижимости есть свои нюансы, поэтому важно владеть определенными юридическими знаниями. Если таковых нет, то за помощью лучше обратиться к специалисту. Грамотный юрист всегда поможет покупателю проверить историю объекта, а продавцу – привести в порядок документы на недвижимость.

Кроме того, при продаже важно привести в надлежащий вид само жилье, чтобы не отпугнуть покупателей, а также дать правильную рекламу. Грамотно составленное рекламное объявление поможет отсеять зевак, которые не собираются совершать сделку, а просто тратят время продавца.

В комментарии “ФедералПресс” эксперт также подчеркнул, что желающим купить квартиру не стоит ждать лучших времен. Лучшее время – сейчас, особенно если речь идет о жилье для семьи, ведь семейное счастье не отложишь и не купишь. Что касается продажи, то сейчас благоприятное время и для того, чтобы продать жилье. Только вырученные деньги лучше перевести в валюту. Впоследствии доллар будет расти, и человек сорвет хороший куш.

Ранее другой эксперт рассказал “Дни.ру” о том, стоит ли сейчас вкладываться в жилье в Москве.



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