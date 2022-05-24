 

Подарок судьбы: где купить дом за границей за 800 рублей

24.05.2022, 8:35, Разное
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Чаще всего такая недвижимость стоит баснословных денег, однако случается и наоборот – дом в красивом и тихом месте можно отхватить практически за копейки. Например, такие объекты ждут своих покупателей в Белоруссии. Немало их даже в Минской области, в относительной близости от столицы.

Речь идет о давно заброшенных домах с земельными участками, которые государство распродает по символическим ценам. Портал Onliner нашел неплохие варианты в Вилейском районе Минской области всего за 32 белорусских рубля, что в переводе на наши деньги около 800 рублей – настоящий подарок судьбы!

При этом важно понимать, что такие дома давно не видели хозяйской руки. Некоторые из них годятся только под снос, другие требуют капитального ремонта. Однако земли, как правило, возле всех объектов предостаточно. Даже если дом придется снести, на земельном участке со временем можно будет возвести новое строение. Кроме того, ценно, что практически все дома расположены в тихих и живописных деревеньках – насладиться уединенным отдыхом на природе можно будет уже этим летом.

Перед тем, как попасть на продажу, заброшенные дома проходят длительную процедуру проверки. Сельисполком связывается с БРТИ для оценки, находит наследников, проходит суды – только после всего этого дом попадает на аукцион. Иногда все занимает до полугода, так что тянуть с покупкой объектов, уже прошедших проверку, не стоит.

Ранее РИА ФАН напоминало, что спрос на земельные участки в России за первый квартал 2022 года вырос на 12%. Многие россияне хотят обзавестись загородной недвижимостью, даже несмотря на высокую стоимость земли.



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