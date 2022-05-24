 

Германия планирует закупать сжиженный газ у Сенегала

24.05.2022, 7:45, Разное
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Правительство ФРГ намеревается снизить зависимость от российского газа путём закупок СПГ у Сенегала, пишет Frankfurter Allgemeine. В ходе визита Олафа Шольца в Сенегал обе стороны выразили заинтересованность в сотрудничестве, причём не только в газовой сфере, отмечает издание.


AP

Германия намеревается расширить своё сотрудничество с Сенегалом в энергетической сфере, пишет Frankfurter Allgemeine. В минувшее воскресенье канцлер ФРГ Олаф Шольц встретился со своим сенегальским коллегой Маки Саллом: по словам Шольца, в ходе встречи обсуждались в том числе поставки СПГ.

Маки Салл, в свою очередь, выразил заинтересованность в поставках СПГ в Европу. Как отмечает издание, Сенегал обладает крупными запасами газа: основная часть месторождений сосредоточена на севере страны.

На данный момент Германия ведёт переговоры сразу с несколькими странами, стремясь снизить свою зависимость от российского газа, пишет Frankfurter Allgemeine. Сенегал является одной из ключевых экономик в Западной Африке. Отмечается, что ФРГ выразил намерение сотрудничать с сенегальской стороной не только в области газа, но и в сфере возобновляемых источников энергии.

Одной из важных тем встречи стал украинский кризис, в восприятии которого стороны проявили различия, отмечает издание. Frankfurter Allgemeine напоминает, что Сенегал воздержался от осуждения действий РФ во время голосования в ООН. Кроме того, в Сенегале со скепсисом воспринимают антироссийские санкции, считая, что они способствуют мировому дефициту и росту цен на продовольствие. В Берлине, в свою очередь, считают, что ответственность за продовльственный кризис лежит на России. 



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