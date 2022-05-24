Американский комик – Маск может подвергнуть Хиллари Клинтон Twitter-цензуре — за ложь про Россию

В октябре 2016 года Хиллари Клинтон опубликовала твит о связи Трампа с российским банком; впоследствии история оказалась вымыслом, но твит до сих пор на месте, отмечает американский комик и политический комментатор Джимми Дор. Предприниматель Илон Маск, который вскоре может взять Twitter под свой контроль, признал высказывание Клинтон дезинформацией.

Прикиньте, Хиллари Клинтон… Вы в курсе, что Хиллари Клинтон запустила «рашагейт»… Не знаю, в курсе ли вы. Если вы не постоянный зритель нашей программы и сейчас смотрите нас в первый раз, может быть, вы будете в шоке, узнав, что «рашагейт» был бездоказательной теорией заговора. Вот почему никого не посадили (за сговор с Россией. — ИноТВ). Никого! Хотя расследованием занимались все репортёры и все агенты ФБР. И они не смогли уличить Дональда Трампа, которого все называют самым большим болваном в мире. Он каким-то образом обхитрил ФБР! И они не смогли выяснить… «О, я знаю, что он сотрудничает с Путиным!»

Итак, всё это начал избирательный штаб Хиллари Клинтон. Чтобы прикрыть тот факт, что она проиграла — и кому! — ведущему телеигры! Не могли же они препарировать Демократическую партию, выясняя, почему люди охотнее голосуют за ведущего телеигры, чем за политика вроде Хиллари Клинтон. Так надо было ставить вопрос. Но на это они не пошли. Они решили: «Давайте просто делать вид, что это дело рук России! Тогда мы сможем снова разжигать негативные чувства по отношению к России, как будто у нас снова холодная война. И тогда мы сможем использовать Украину как… ну, вы понимаете».

Вот что происходит. И теперь они перекачивают все свои миллиарды долларов через Украину. Кстати, Украина — самая коррумпированная страна в Европе! Украина! Ага.

КУРТ МЕЦГЕР, американский комик: Думаете, поэтому они только говорили про НАТО, но не хотели видеть их в НАТО?



Думаете, поэтому (сын президента США. — ИноТВ) Хантер Байден был одним из крупнейших игроков в той стране? Ведь так и есть!

Итак, когда она (Клинтон. — ИноТВ) опубликовала этот твит… Она опубликовала его 31 октября 2016 года. Она заявила: «Учёные-информатики, по-видимому, обнаружили тайный сервер, связывающий Trump Organization с банком в России».

Мы знаем, что это неправда. Это не просто неправда, это ложная информация, дезинформация… или зловредная дезинформация — я готов назвать её зловредной.

КУРТ МЕЦГЕР: Не об этом ли шла речь, когда Мэтт Тайбби в программе Билла Мара назвал «рашагейт» чушью, а Билл Мар сослался на эту конкретную историю?

Да.

КУРТ МЕЦГЕР: Мол, да ладно тебе, а как же сервер?

Итак, что надо знать о сервере, так это то, что эта история была придумана, состряпана Хиллари Клинтон и её адвокатом. И потом они подсунули её ФБР. И её адвокат был настолько туп, что соврал ФБР о том, почему он туда пошёл. Он сказал: «Я пришёл в ФБР поделиться этой историей о сотрудничестве Трампа с русскими не от имени Хиллари Клинтон. Я пришёл сюда в своё свободное время, за свой счёт. Я делаю это, потому что хочу помочь ФБР».

Легко было установить, что адвокат Клинтон лжёт. Почему легко? Потому что они просто посмотрели его документацию — он выставил ей (Клинтон. — ИноТВ) счёт за эту встречу! Он выставил ей счёт за встречу!

КУРТ МЕЦГЕР: А мы ещё смеялись над (бывшим членом городского совета Цинциннати. — ИноТВ) Джерри Спрингером, когда он расплатился с проституткой чеком!

И правильно! Потому что это и вправду было смешно.

КУРТ МЕЦГЕР: Да.

И это тоже.

Почему же я об этом заговорил? Почему ты вспомнил про твит 2016 года, Джимми? Итак, вот этот парень… Дело в том, что этот твит до сих пор на месте! А ведь его стопроцентно должны были удалить! Про ноутбук Хантера Байдена ничего публиковать не разрешали, но этот твит до сих пор на месте!

Да, говори.

КУРТ МЕЦГЕР: Я никогда не прощу их за то, как они облапошили Билла Мара!

Итак, прямо под этим твитом пользователь VeeSPIKE пишет: «Илон Маск, я пожаловался руководству Twitter на этот твит как на вводящий в заблуждение. Когда вы возьмёте компанию под контроль, я хотел бы узнать, были ли приняты какие-либо меры по этому поводу на каком-либо уровне. Пожалуйста, сообщите как можно скорее».

Тот ответил… Вот ответ: «Вы совершенно правы. Этот твит — утка от избирательного штаба Клинтон, и адвоката штаба сейчас судят за это уголовным судом».

Вот, смотрите: «Адвокат Клинтон «солгал ФБР о Трампе с целью манипуляции» — BBC News. Он распространял безосновательные утверждения о Trump Organization, надеясь на «октябрьский сюрприз». Что имеется в виду? Фейк про банковский сервер. И Илон Маск пишет об этом в Twitter! И он говорит, что это действительно дезинформация.

Почему это до сих пор не убрали, Twitter?! Нужно, чтобы сначала пришёл Илон Маск?

Дата выхода в эфир 22 мая 2022 года.