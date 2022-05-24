 

«Древний инопланетный город» обнаружили на дне Тихого океана

24.05.2022, 7:35, Разное
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Известный уфолог и виртуальный археолог из Тайваня Скотт Уоринг снова обратил свой взор на спутниковые снимки нашей планеты и результат не заставил себя долго ждать – огромная структура обнаружена посреди Тихого океана.

В подтверждение своих слов исследователь обозначил координаты, по которым можно подробнее изучить это странное сооружение: 16°37’27.65″S 143°35’47.39″W

Уоринг считает, что это древний инопланетный город, который был возведен примерно 3 тысячи лет назад. Расположен он на дне Тихого океана и имеет размеры: около 1 километра в длину и около 500 метров в ширину.

По мнению уфолога, есть веские основания считать, что этот город был основан инопланетными цивилизациями. Все дело в дизайне построек и использованных в строительстве материалах, считает Уоринг. Несколько тысячелетий назад не существовало таких кораблей, которые могли бы доставить в центр океана тысячи каменных блоков. Исследователь считает, что только внеземной летательный аппарат мог выполнить столь трудную задачу.

Уфолог не исключает, что древнее строение может быть частью легендарного континента Му, некогда существовавшим в Тихом океане и ушедшем на дно в результате природной катастрофы. В этом случае, речь может идти о древней земной цивилизации, обладавшей высокими технологиями.



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