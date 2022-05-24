 

ВСУ разбомбили элитный поселок в Харьковской области, утверждают в России

24.05.2022, 7:25, Новости дня
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Украинские вооруженные формирования с помощью артиллерии частично разрушили элитный поселок в Харьковской области, где отдыхали судьи, прокуроры и бизнесмены.

Загородные дома расположены под Изюмом около Оскольского водохранилища, недалеко от границы с ДНР. Деревянные строения в поселке разрушены разрывами, кирпичные посечены осколками. Все жители заранее покинули поселок, который теперь пустует. На участках остались яхты, катера и дорогие автомобили, включая электромобиль Tesla, передает РИА «Новости».

Ранее Росгвардейцы разминировали мост и захватили два бронетранспортера в Харьковской области.

Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В российском оборонном ведомстве подчеркивают, что проводимая Вооруженными силами РФ спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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