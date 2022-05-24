 

Российские военные и ополченцы ЛНР вошли в Северодонецк

24.05.2022, 7:25, Новости дня
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Народная милиция ЛНР и российские военные продвигаются в пригородах Северодонецка и в жилых районах города, переоборудованных вооруженными формированиями Украины в укрепрайоны, сообщил посол Луганской народной республики в РФ Родион Мирошник.

«Местные жители подтверждают, что целый ряд мелких населенных пунктов в районе Северодонецка и Лисичанска уже очищены, в остальных идет активное продвижение наших войск», – написал Мирошник в своем Telegram-канале.

«Украинские [вооруженные] формирования выдавливаются из жилых районов, переоборудованных в укрепленные. Информация о том, что ВФУ покинули Северодонецк, не подтверждается. Предпринимаются попытки отвести отдельные подразделения [ВФУ] в сторону Лисичанска. Получается плохо. Оставшиеся два моста плотно простреливаются», – сообщил посол Луганской народной республики в России.

«Также были попытки отвода [подразделений ВФУ] из Лисичанска в сторону Северска, но вышедшая из города колонна практически полностью была ликвидирована, вероятнее всего, попала на минное поле. В Приволье сегодня местные жители слышали звуки обстрелов из ПТУРов, артиллерии, стрелкового оружия», – рассказал Мирошник.

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о разгроме неприятеля в окрестностях города Попасная и успешном продвижении бойцов в Луганской народной республике. В тот же день в Народной милиции ЛНР рекомендовали украинским силовикам воспользоваться шансом и выйти из окружения под Северодонецком через узкое горлышко в направлении Краматорска.

В прошлый четверг посол ЛНР в РФ Родион Мирошник в комментарии газете ВЗГЛЯД рассказал о панических настроениях в рядах ВСУ в Северодонецке. Ранее в тот же день брошенные командованием солдаты ВСУ в Северодонецке записали обращение к Владимиру Зеленскому и главкому ВСУ Валерию Залужному, в котором пожаловались на отсутствие командования, тяжелой техники, подкреплений и отказались выполнять боевые задачи.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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