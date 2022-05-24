Эксперт объяснил связь курса доллара и цен в магазинах

Рост курса рубля помогает смягчить темпы инфляции на фоне санкционного давления на Россию, однако связь между курсом доллара и ценами в магазинах сокращается, считает профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.

Эксперт напомнил, что в апреле инфляция в годовом исчислении достигла максимальных за последние 20 лет отметок, однако рост потребительских цен при этом замедлился. «Таким образом, есть все основания предполагать, что годовой уровень инфляции будет ниже 20 %», – передает РИА «Новости» слова экономиста.

Как считает профессор, Банк РФ не может одним махом отменить ограничительные меры – это будет новым шоком для финансовой системы и усилит экономический спад. Поэтому быстрым этот процесс не станет. Многое зависит и от логистики – пока товары и комплектующие в основном распродаются из складских запасов. Новые поставки не отлажены, но, как только это произойдет, рост цен возобновится, прогнозирует Смирнов.

Накануне курс доллара в ходе торгов опускался ниже 58 рублей за доллар, а курс евро впервые с июня 2015 года пробил отметку в 59 рублей.

—