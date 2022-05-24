Черный гуманоид из Канады

Американскому исследователю загадочных существ Лону Стриклеру прислал письмо житель Торонто, Канада, который неоднократно видел странного черного гуманоида:

“Недавно я просмотрел пару видеороликов Дэвида Паулидеса (человек, расследующий подозрительные исчезновения людей в США) и меня заинтриговала его история о женщине, которая охотилась в лесу и видела некое “невидимое” существо в зарослях.

Это заставило меня вспомнить о кое-чем странном, что случилось со мной, когда я был подростком, а также через несколько лет после этого.

Я живу в Торонто, провинция Онтарио. Моя дом стоит на тихом частном участке в районе оврага, который идет вдоль восточной части города. Никто обычно не ходит в овраг, так как там нет никакой дороги и он весь очень заросший, но мы с другом играли там, ставя палатки и зажигая костры в небольших ямах.

Однажды я снова пошел в овраг. У меня был рюкзак, в который я положил съестных припасы и лопатку для выкапывания ямы для костра. И когда я спустился на дно оврага внезапно словно все окружение было “выключено”.

Я ощутил себя больным и у меня возникли параноидальные мысли. Каждый волосок на моем теле встал дыбом и единственное, чего я хотел, немедленно вернуться назад. Но я встряхнулся, а потом пошел к небольшому склону, который шел к ручью.

Когда я добрался до склона, моя параноидальность стала еще хуже и мое сердце стало сильно биться. Я огляделся по сторонам, чтобы убедиться, что все в порядке, что никого опасного рядом нет, а потом пошел дальше.

Но я успел сделать всего шаг вперед, когда услышал за спиной какое-то движение. Я обернулся и тут же увидел это почти двухметровое гуманоидное существо, которое было полностью черным и слегка горбилось.

Оно было черным, словно с ног до головы было обтянуто черной облегающей тканью с капюшоном. И даже лица у него словно не было, просто чернота, как черная дыра.

Я стоял, дрожа, и мы уставились друг на друга. Он застыл в странной позе, словно как раз собрался побежать в тот момент, когда я обернулся. Я помню, что видел как его грудная клетка двигается от его дыхания.

Я смотрел на него наверное секунд десять, а потом у меня сработал инстинкт убежать от опасности. И я кинулся вниз вдоль ручья, в ту сторону, где была тропинка, ведущая из оврага. Через какое-то время я остановился и убедился, что меня никто не преследует.

В следующие несколько месяцев я был очень нервным, а потом это же существо появилось на заднем дворе моего дома. В первый раз, когда я заметил его там, я подумал, что мне мерещится из-за нервов, но потом я увидел как черный гуманоид высунул голову из-за сарая, а потом вышел оттуда и уставился на меня.

Потом он снова ушел за сарай, а я стоял и понимал, что все это реальность.

В общей сложности я видел это существо около десятка раз, считая первую встречу, и каждый раз между инцидентами проходило достаточно времени для того, чтобы я почти забыл об этом. Это было неравномерно, я мог видеть его раз в месяц, а в следующий раз только через год.

Я понятия не имею, что я видел и я не знаю, что могло бы случиться со мной, не обернись я тогда в первый раз, когда он находился у меня за спиной”.

Согласно комментарию Лона Стриклера, у него есть сообщения и от других людей, которые видели подобных “черных гуманоидов”, преследующих их. Сам он считает, что скорее всего это было не что-то из плоти, а некая энергетическая проекция. Или же это какое-то внеземное существо, которое подпитывается, “прикрепляясь” к определенному человеку.