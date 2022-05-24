 

Тысячи мирных жителей находятся под обстрелами в Северодонецке и других городах Украины

24.05.2022, 6:55, Новости дня
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В ООН обеспокоены тем, что в результате активных боевых действий в Луганской, Донецкой и Харьковской областях Украины гибнут и получают ранения мирные жители, а также разрушаются жилые здания и объекты гражданской инфраструктуры.

Об этом со ссылкой на представителей ООН на местах сообщил пресс-секретарь Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик.

На подконтрольной правительству Украины части Луганской области, по данным местных властей, 21 мая был разрушен мост, который вел к Северодонецку – областному административному центру. Теперь в этот частично блокированный город можно попасть только по одной дороге. В минувшие выходные некоторым горожанам удалось покинуть Северодонецк, однако еще тысячи находятся в зоне активных боевых действий и нуждаются в срочной помощи.

Со ссылкой на представителей ООН в Украине Стефан Дюжаррик также сообщил о том, что другие части страны, в том числе северные, центральные и южные, также подвергаются обстрелам и авианалетам. «В результате погибают мирные жители и разрушается гражданская инфраструктура», – добавил он, выступая в понедельник на брифинге в Нью-Йорке.

«Мы напоминаем сторонам конфликта о том, что в соответствии с международным гуманитарным правом они обязаны защищать гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры, а также обеспечивать возможность своевременно и беспрепятственно доставлять нуждающимся мирным жителям гуманитарную помощь», – заявил пресс-секретарь ООН.



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