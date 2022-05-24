Маникюр, помогающий достичь успеха: как цвет лака для ногтей влияет на настроение и работоспособность

При выборе оттенка маникюра мы обычно руководствуемся эстетическими соображениями. Однако цвет ногтей оказывает большое влияние на наше психическое состояние. Каждый тон лака несет свою энергию и посылает в мозг определенные сигналы. Поэтому выбирая тот или иной оттенок, необходимо прислушиваться к своим внутренним ощущениям. В статье мы расскажем, как цвет лака для ногтей влияет на настроение.

Синие оттенки

Если вы устали и хотите расслабиться, то выбирайте лаки синих тонов. Этот цвет способствует релаксации и успокоению. Он хорошо снимает стресс.

Вы можете выбирать разные оттенки синего – от кобальтового до лазурного. Желательно отдавать предпочтение светлым тонам, они способствуют более глубокому расслаблению.

Фиолетовые тона

Фиолетовый лак поможет вам создать нежный и изысканный маникюр. Но кроме этого, он еще и способствует подъему творческой энергии. Этот цвет поможет вам создавать новые идеи во время работы над сложным проектом.

Фиолетовые и сиреневые оттенки создают позитивное настроение. Они также способствуют упорству и помогают выполнять до конца творческие задачи.

Красный маникюр

Если вы хотите добавить яркости в свои будни, то выбирайте красные тона. Они могут варьироваться от бордового до алого.

Красный цвет способен творить чудеса. Он придаст вам сил и энергии даже в тех случаях, когда вы нездоровы или устали. Он отлично подходит для повышения работоспособности и продуктивности.

Лак розовых оттенков

Вы можете выбрать как яркие, так и нежные оттенки розового лака. Этот цвет подойдет тем женщинам, которые относятся к себе слишком критично и часто забывают о своих желаниях и потребностях. Розовый маникюр поможет им полюбить себя и укрепить самооценку.

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Этот цвет заставит вас сделать что-то хорошее для себя и поднимет настроение. Вы почувствуете себя более уверенно и захотите быть в центре внимания.

Оранжевые тона

Если в вашей жизни происходят перемены, которые вам трудно осмыслить, выбирайте оранжевые тона лака. Они помогут вас отпустить прошлое и не бояться новизны.

Оранжевый лак позволит вам лучше справляться со своими чувствами. Он поможет отпустить негативные эмоции и настроиться на позитивный лад.

Желтый цвет

Влияние желтого цвет на настроение может быть разным. Все зависит от того, какой оттенок вы выберете.

Если вы хотите улучшить настроение и повысить уверенность в себе, то следует отдавать предпочтение пастельным оттенкам желтого лака. Эти тона устраняют депрессивное настроение и зажатость. Они делают нашу жизнь более красочной.

Если вам необходимо что-то поменять в жизни, но вы не решаетесь это сделать, то выбирайте яркие оттенки желтого. Такие цвета наполнят вас солнечной энергией и придадут сил. Они способствуют активности, решительности и развитию.

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Зеленый лак

Зеленый цвет имеет множество оттенков. Он может варьироваться от изумрудного до травяного.

У многих людей зеленый цвет ассоциируется с природой и растительностью. Однако психологи считают, что он связан с нашей эмоциональной сферой. Зеленый цвет лака поможет вам разобраться в своих чувствах и осознать их. Он научит вас справляться с нежелательными эмоциями.

Созерцание зеленого цвета успокаивает нервную систему. Если вы часто испытываете стресс, то стоит отдать предпочтение салатовому или оливковому маникюру. Он поможет вам наладить сон, настроиться на позитивное мышление и избавиться от тревоги.

Если вы хотите отдохнуть, то выбирайте темно-зеленый маникюр. Этот цвет способствует пассивности и расслаблению.

Заключение

Специалисты доказали, что по цвету лака для ногтей можно судить о психологическом состоянии его обладательницы. Оттенок маникюра поможет вам создавать необходимое настроение. Это необходимо учитывать при его выборе.