 

Эксперты Oxfam рассказали, как богачи наживались на страданиях в пандемию

24.05.2022, 6:23, Разное
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Всего за два года пандемии COVID-19 миллиардеры во всём мире смогли увеличить свои состояния больше, чем за 23 предыдущих года. Об этом сообщается в докладе под названием «Наживаясь на боли», выход которого эксперты Oxfam приурочили к началу Всемирного экономического форума в Давосе, где собирается мировая элита финансовых и деловых кругов. Эксперты также призвали правительства разных стран увеличить налоги для богатых, чтобы за счёт этого помочь самым нуждающимся и наиболее пострадавшим от пандемии слоям населения, пишет WION.


AP

Согласно новому докладу Oxfam под названием «Наживаясь на боли», пандемия COVID-19 привела к тому, что примерно каждые 30 часов в мире появляется новый миллиадер. В то же время в 2022 году около миллиона человек по всей планете могут оказаться в крайней нищете, предупреждают эксперты. 

В докладе также отмечается, что миллиардеры в продовольственной сфере и энергетическом секторе сейчас примерно за каждые два дня увеличивают своё состояние на $1 миллиардов — поскольку стоимость этих жизненно важных товаров в настоящее время продолжает расти более быстрыми темпами, чем за последние десятилетия, пишет WION.

Публикация доклада «Наживаясь на боли» была приурочена к тому моменту, когда мировая элита в сфере экономики и финансов встречается на Всемирном экономическом форуме, который открывается на швейцарском горнолыжном курорте в Давосе. Это самое эксклюзивное в мире мероприятие подобного рода вновь проводится после двухлетнего перерыва из-за пандемии COVID-19, поясняется в статье.

Однако богатство миллиардеров за этот период лишь возросло, отмечается в статье. По оценкам Oxfam, в 2022 году около 263 миллионов человек окажутся в условиях крайней нищеты, поскольку непрекращающийся рост цен лишь усугубляет проблемы, спровоцированные ранее пандемией. Это означает, что примерно миллион человек оказывается на грани нищеты за каждые 33 часа, подчёркивается в статье. 

Для сравнения, за время пандемии, по данным Oxfam, многомиллионные состояния нажили 573 человека — то есть один новый миллиардер появлялся в среднем за каждые 30 часов. При этом общее состояние миллиардеров за два года после начала пандемии COVID-19 выросло больше, чем за предыдущие 23 года, вместе взятые. Совокупное богатство миллиардеров всего мира сейчас составляет 13,9% мирового ВВП — и это втрое больше, чем в 2000 году, когда соответствующий показатель составлял 4,4%, пишет WION. 

Новое исследование Oxfam также показывает, что компании в энергетическом, продовольственном и фармацевтическом секторах, где в основном правят монополии, сейчас получают рекордную прибыль — однако заработная плата их сотрудников практически не меняется, несмотря на ухудшение условий уровня жизни и глобального роста цен, отмечается в статье. 

Статистика свидетельствует, что за последние два года состояния миллиардеров в сфере продовольствия и энергетики выросли на $453 миллиардов — то есть в среднем на $1 миллиардов каждые два дня. Пять крупнейших мировых энергетических компаний: BP, Shell, TotalEnergies, Exxon и Chevron — каждую секунду получают прибыль в размере $2600. При этом в продовольственной сфере появилось 62 новых миллионера, говорится в статье. 

Сначала пандемия COVID-19 и сопутствующий ей кризис, а теперь и резкий скачок цен на продукты питания и энергоносители стали «золотым дном» для богачей, которые сейчас собираются в Давосе, чтобы отпраздновать невероятный рост своих состояний за последние годы. В то время как прогресс в борьбе с бедностью и нищетой, которого удалось с трудом достичь за последние десятилетия, в итоге фактически исчез — и сейчас миллионы людей сталкиваются с невероятными трудностями, чтобы просто выжить в условиях резкого скачка цен, сказала в этой связи Габриэла Бухер, исполнительный директор Oxfam International. 

При этом богатства миллиардеров стремительно увеличились вовсе не потому, что они стали умнее или более усердно работают, подчеркнула она: «Простые рабочие работают гораздо усерднее, за меньшую плату и в худших условиях». По мнению Бухер, это объясняется тем, что богачи десятилетиями безнаказанно использовали различные лазейки в мировой системе, благодаря чему они смогли присвоить «шокирующее количество» богатств и ресурсов при помощи приватизации и полученных им монополий.

Они обходят налоговое регулирование и не соблюдают права обычных рабочих, пряча свои деньги в налоговых убежищах — и всё это обычно происходит при соучастии мировых правительств, подчеркнула исполнительный директор Oxfam. Представители этой международной благотворительной организации по борьбе с бедностью призвали в этой связи повысить налоги для богатых, чтобы можно было эффективнее помочь миллионам менее удачливых жителей нашей планеты, заключает WION.
 

 



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