Генерал: В ЕСПЧ станет понятна нелепость приговора киевского суда российскому военному

«Защита Шишимарина уже анонсировала подачу апелляционной и кассационной жалоб. Затем защита выйдет в Европейский суд по правам человека, где станет точно понятна истинная суть этого дела и нелепость приговора», – сказал газете ВЗГЛЯД ветеран спецслужб Владимир Носов. Ранее российского военного приговорили в Киеве к пожизненному заключению.

«Я считаю приговор Вадиму Шишимарину нонсенсом. Я много общаюсь с коллегами – ветеранами, политиками, с высокопоставленными чинами в Вооруженных силах – все абсолютно точно говорят, что такого поведения, которое описывается в материалах дела, ни один командир в Вооруженных силах РФ себе не позволит. Российские военные не ведут себя так, как это обозначено в приговоре киевского суда», – отметил председатель правления, директор «Национального благотворительного фонда», генерал-лейтенант Владимир Носов.

В понедельник суд в Киеве приговорил российского военнослужащего, сержанта Вадима Шишимарина к пожизненному тюремному сроку, объявив его виновным в умышленном и целенаправленном убийстве 62-летнего мирного жителя Сумской области. Носов напомнил, что у всех военнослужащих, участвующих в спецоперации, есть строгий приказ: уничтожать только военную инфраструктуру и живую силу противника.

«Не допускается применение оружия и вообще любые насильственные действия против гражданского населения, – подчеркнул собеседник. – РФ борется на Украине только против военных. Исключение может быть только тогда, когда российским военным угрожает явная и серьезная опасность, исходящая от гражданских. Такое тоже может быть, ведь в начале спецоперации власти Украины раздавали оружие всем желающим».

Собеседник напомнил, что защита Шишимарина уже анонсировала подачу апелляционной и кассационной жалоб. «Затем защита выйдет в Европейский суд по правам человека, где станет точно понятна истинная суть этого дела и нелепость приговора. Там уже сможет задействовать все свои полномочия и влияние российский омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова», – считает Носов. По его мнению, даже при всем том влиянии, которое оказывают на ЕСПЧ власти Евросоюза, эта инстанция «не станет выносить настолько вопиющие и ангажированные решения, как суд в Киеве».

Если же проводить параллель между этим делом и вероятными судебными процессами над боевиками «Азова», то сравнение не в пользу украинцев, добавил генерал. «Если Шишимарину дали пожизненное, то какое наказание должно быть для украинских националистов, у которых руки по локоть в крови, которые расстреливали школы и детские сады и укрывались за спинами мирных жителей?» – возмутился Носов.

Как пишет «Коммерсант», 21-летний Вадим Шишимарин – командир отделения 4-ой гвардейской танковой Кантемировской дивизии, дислоцированной в Московской области. Шишимарин служил по контракту и в какой-то момент перестал выходить на связь с близкими – позже выяснилось, что он попал в украинский плен, информирует RT. Украинские власти предъявили военнопленному обвинение по статье о нарушении законов и обычаев войны, сопряженным с умышленным убийством. По утверждению следствия, убийство якобы имело место 28 февраля. Первое судебное заседание по делу прошло 18 мая, весь судебный процесс – до вынесения приговора Соломенским судом Киева занял меньше недели.

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