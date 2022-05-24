Лавров объявил о смещении центра мирового развития в Евразию

Центр мирового развития сместился в Евразию, которая становится самым перспективным регионом мира, РФ нужно заниматься его обустройством, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Сейчас центр мирового развития сместился в Евразию. У нас в евразийском регионе на этот момент наиболее разветвленная сеть партнерств. Надо на них полагаться в дальнейшем развитии нашей страны, ее транспортных, транзитных, логистических возможностей», – приводит ТАСС слова Лаврова, сказанные главой МИД РФ в ходе выступления в рамках проекта гимназии имени Примакова «100 вопросов лидеру».

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Евразия «становится самым перспективным регионом мира». «Нам надо заниматься ее обустройством, не используя чьи-то чужие инструменты вроде доллара, системы передачи финансовых сообщений SWIFT, а создавая свои. Это не так сложно сделать, – продолжил министр. – Мы уже существенно увеличиваем долю торговли, которая обслуживается в национальных валютах стран-партнеров: РФ – Китай, РФ – Индия, РФ – Иран, и в рамках Евразийского экономического союза. Нужно смотреть вперед. Да, это вызов. Необходимо гораздо активнее заниматься развитием своей страны. Но это и огромный плюс, и возможности».

Ранее сенатор Алексей Пушков отметил роль России, Китая, Индии, Саудовской Аравии и Турции в перестройке мировой финансовой системы.

Напомним, в начале апреля госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что эра процветания Запада после холодной войны завершилась. Он обвинил Китай в попытке бросить вызов «основанному на правилах мировому порядку». Ранее в Китае назвали спецоперацию РФ на Украине «похоронами» гегемонии США и концом доминирования доллара в мире.

В конце марта глава МИД КНР Ван И в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым назвал ситуацию на Украине итогом накопленных за годы противоречий в безопасности Европы и результатом менталитета холодной войны. Лавров в свою очередь сообщил о намерении России, Китая и их единомышленников двигаться вместе к многополярному и справедливому миропорядку по итогам «серьезного этапа в истории международных отношений».

24 марта зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о конце однополярного мира во главе с США. 16 марта глава МИД Сергей Лавров заявил об эпохальной битве за будущий миропорядок. «Это судьбоносный момент, это эпохальный момент современной истории, потому что он отражает «битву» в самом широком смысле этого слова за то, как будет выглядеть миропорядок», – сказал глава МИД России. Газета ВЗГЛЯД разбирала, каким станет мировой порядок по итогам спецоперации на Украине.

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